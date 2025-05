Líder da oposição pede investigação de ministro e irmão de Lula por esquema no INSS Representação na PGR acusa Wolney Queiroz e Frei Chico por omissão e participação em esquema de desvio de benefícios Brasília|Do R7, em Brasília 10/05/2025 - 11h02 (Atualizado em 10/05/2025 - 11h02 ) twitter

Representação na PGR pede a prisão de Frei Chico, irmão do presidente Lula Sindnapi/Divulgação/Arquivo

O deputado federal Luciano Zucco protocolou representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, e José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula e dirigente do Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi).

Ambos são colocados, no documento, como suspeitos de envolvimento em um esquema que teria fraudado autorizações para descontos em benefícios do INSS, segundo a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

Zucco, que é líder da oposição, defende que o caso exige ação direta do Ministério Público Federal e do STF. “O governo protege aliados, mesmo que isso custe a dignidade de milhões de idosos que só contam com a aposentadoria para sobreviver”, apontou.

Segundo o documento, os descontos foram autorizados com base em documentos irregulares ou inexistentes, e aplicados diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas.

As operações teriam sido viabilizadas por acordos de cooperação técnica (ACTs) firmados com entidades sindicais e associativas, sem controle efetivo por parte do INSS.

O relatório cita que, só em 2024, os descontos atingiram R$ 2,8 bilhões, com a Controladoria-Geral da União (CGU) estimando que mais de 90% desse valor possa ter origem ilícita.

As acusações

Segundo a representação, o então secretário-executivo do Ministério da Previdência, Wolney Queiroz, ignorou alertas sobre as fraudes desde março de 2023. Relatórios da CGU e do TCU apontam omissão na adoção de medidas preventivas, apesar de indícios robustos e denúncias públicas.

A apuração também relaciona Frei Chico ao Sindnapi, uma das entidades que teria recebido valores fraudulentos, mesmo sem comprovação de autorização dos beneficiários.

O documento pede à PGR o apensamento da nova representação à que já investiga o ex-ministro Carlos Lupi, além da abertura de procedimento criminal contra Wolney Queiroz e Frei Chico.

Também solicita o afastamento do ministro do cargo e a prisão preventiva de Frei Chico, sob alegação de risco à investigação, dada sua proximidade com o presidente da República.

A reportagem entrou em contato com Frei Chico através do WhatsApp do Sindnapi e com a assessoria do ministro Wolney Queiroz por meio de e-mail e aguarda resposta.

