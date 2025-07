Líder do governo na Câmara faz cirurgia cardíaca nesta segunda Joé Guimarães é um dos principais articuladores políticos do Planalto na Câmara e tem atuado nas negociações de projetos prioritários Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 08h20 (Atualizado em 28/07/2025 - 08h24 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara, fará uma cirurgia cardíaca nesta segunda-feira.

A cirurgia ocorrerá no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, às 10h.

Ele expressou confiança na equipe médica e agradeceu o apoio recebido nas redes sociais.

Guimarães é um importante articulador político e não há detalhes sobre sua recuperação ou afastamento das atividades parlamentares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Líder do governo Lula na Câmara passará por cirurgia no coração Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 16/07/2025

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, será submetido a uma cirurgia cardíaca nesta segunda-feira (28), às 10h, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O parlamentar está internado desde domingo (27) para a realização do procedimento.

Em comunicado publicado nas redes sociais, Guimarães agradeceu o apoio e afirmou estar confiante na equipe médica que o acompanha. “A cirurgia será conduzida pela equipe do Dr. Roberto Kalil e Dr. Fábio Jatene, a quem confio plenamente”, escreveu.

O líder do governo já havia revelado, em junho, que estava em preparação para o procedimento. Na ocasião, disse que estava realizando exames pré-operatórios e que a intervenção no coração ocorreria no início de julho.

“Agradeço desde já o carinho, as orações e a compreensão de todas e todos. Assim que possível, volto com boas notícias”, concluiu o parlamentar na nota divulgada.

‌



Amigos e amigas, informo que estou internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de um procedimento cirúrgico, que ocorrerá nesta segunda-feira, dia 28, às 10h.A cirurgia será conduzida pela equipe do Dr. Roberto Kalil e Dr. Fábio Jatene, a quem confio… — José Guimarães (@guimaraes13PT) July 27, 2025

Guimarães é um dos principais articuladores políticos do Planalto na Câmara e tem atuado diretamente nas negociações de projetos prioritários para o governo. Ainda não há informações sobre o tempo de recuperação ou afastamento das atividades parlamentares.

