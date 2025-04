Líder do PL encontra Motta para definir ‘texto melhor’ a projeto da anistia a 8/1 Presidente da Câmara anunciou adiamento da discussão da proposta Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 24/04/2025 - 15h55 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 23/04/2025

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que vai se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quinta-feira (24), para tratar sobre o projeto de lei que anistia os condenados pelos atos extremistas de 8 de janeiro. Prevista para acontecer na Residência Oficial da Câmara, a reunião acontece horas após Motta anunciar que adiaria a votação da urgência ao projeto.

“A maioria dos líderes querem que, assim que definirem um texto melhor, que só acho possível depois de uma conversa já marcada entre eu e o presidente Hugo Motta, hoje, às 16h30″, declarou Sóstenes após reunião de líderes partidários.

Conforme o líder, no encontro, ele deve pedir a Motta que defina um relator para o texto a fim de intensificar as mudanças no projeto. Atualmente, o deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) é o relator. “Vamos buscar, se for possível, que ele já defina um relator. Não tenho problema em começar a dar a esse relator o texto que vamos sugerir a ele. Texto nessa casa se constrói no plenário”, prosseguiu.

O parecer de Valadares não cria um lapso temporal exclusivo para 8 de janeiro, mas inclui “atos correlatos” que aconteceram antes ou depois das ações extremistas. Agora, porém, Sóstenes alega que trabalha em um “esboço” para tratar apenas o 8 de janeiro.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Já temos um esboço de uma proposta sintética, precisa, de projeto sintético, para contemplar somente o dia 8 de janeiro e com penas para as pessoas que cometeram depredação de patrimônio, com imagens comprovadas. Queremos processos individualizados, processos individualizados, como manda a Constituição brasileira”, afirmou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp