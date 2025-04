Motta cita necessidade de negociações e decide não pautar proposta para acelerar anistia ao 8/1 Proposta ainda não chegou a acordo entre líderes e fica de fora da pauta da Câmara ao menos até maio Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 24/04/2025 - 13h41 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afastou a possibilidade de análise da anistia ao 8/1 na próxima semana Marina Ramos/Câmara dos Deputados | 24.04.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou nesta quinta-feira (24), que a proposta para acelerar a votação da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de Janeiro deve ser mais discutida entre líderes e ainda não entrará na pauta de votações da próxima semana.

“Se foi decidido pelo adiamento da pauta desse requerimento de urgência. Por que esse adiamento foi a decisão? Porque líderes que representam mais de 400 parlamentares na Casa, decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana”, afirmou.

A jornalistas, Motta ainda classificou como “exageradas” algumas das penas aplicadas aos envolvidos nos atos extremistas, e disse que a decisão não vai impedir uma análise futura da anistia. “Nós vamos seguir dialogando. Os partidos que defenderam o adiamento da pauta e partidos que são convictamente contra a pauta também se dispuseram a dialogar”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Conforme apurou o R7, apenas dois partidos que participaram da reunião reforçaram o pedido para que a urgência — que acelera etapas de análise, podendo levar o projeto direto a plenário — quiseram a votação ainda em abril. Os que acabaram sem serem atendidos foram o PL e o Novo.

‌



A intenção dos parlamentares é avançar em discussões antes de levar o pedido para votação. O União Brasil, que recuou no nome do líder Pedro Lucas (MA) para assumir ministério do governo Lula no início da semana, foi uma das legendas que ponderou por maiores negociações. A legenda, que tem 59 deputados, deu 40 assinaturas para formalizar o pedido de urgência e acelerar a votação da anistia na Câmara.

Após a reunião, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ) prometeu uma nova obstrução para pressionar pela urgência à anistia do 8 de janeiro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp