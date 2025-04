Líder do PL dá ultimato sobre anistia a presos do 8 de Janeiro Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) deseja que proposta esteja na pauta da reunião de líderes partidários Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 23/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h51 ) twitter

O líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 23/04/2025

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), deu, nesta quarta-feira (23), um prazo ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pautar a urgência ao projeto de lei que anistia os condenados pelos atos extremistas de 8 de janeiro.

Em declaração na tributa da Câmara, Sóstenes disse que, caso Motta não inclua a anistia na pauta da reunião de líderes da Casa, a bancada vai entender que “será uma falta de respeito e consideração”.

“Nós demos tempo. Agora o tempo acabou. Chegou no nosso limite”, declarou o líder da bancada de 92 deputados, sendo o maior partido da Casa. Na ocasião, ele relembrou ainda que a legenda foi a primeira aliada a declarar apoio à eleição de Motta, em 2024.

"Não temos vergonha. Só que, até agora, Motta agradou ao governo. E é papel dele agradar o governo. Mas tudo na vida tem limite, e eu queria que você transmitisse essa mensagem ao Motta, que na política existe limite. E nós chegamos no limite”, falou Sóstenes ao deputado Elmar Nascimento (União-BA), que presidia a sessão.

Em 14 de abril, Sóstenes protocolou o pedido de urgência ao projeto, com 264 assinaturas, mais do que as 257 mínimas. Ele deseja que Motta paute a urgência em plenário e que, em seguida, os deputados analisem o mérito do texto.

Anteriormente, a bancada já tentou obstruir a pauta das comissões e do plenário da Casa, o que não surtiu tanto efeito na prática.

Atualmente, a proposta tramita em uma comissão especial, que não foi instalada até o momento. A última versão do projeto foi elaborada pelo deputado Rodrigo Valadares (União-SE). Apesar de considerar discutir o assunto, alguns líderes acreditam que o relatório de Valadares daria brechas para incluir casos que não aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023.

Dessa forma, conforme noticiou o R7, Motta estaria articulando um novo texto com objetivo de ajustar algumas das penas aplicadas aos envolvidos nos atos extremistas.

