Lula assina acordos com Angola e defende aumento das relações comerciais com o país Presidente citou que Brasil e Angola já tiveram comércio de U$$ 4 bi por ano, e que hoje o valor está em U$$1,5 bi Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 13h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h46 )

Lula e o presidente da Angola, João Lourenço, assinam atos nesta sexta Ricardo Stuckert / PR - 23.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou acordos bilaterais com o presidente da Angola, João Lourenço, e defendeu o aumento das relações comerciais entre os dois países nesta sexta-feira (23). “É importante lembrar que o Brasil já teve um fluxo comercial com a Angola de US$ 4 bilhões e agora estamos em apenas US$ 1,5 bilhão, o que significa que nós temos que trabalhar mais para que a gente faça o nosso fluxo de comércio exterior ser do tamanho que a gente pensa que têm os nossos países”, afirmou.

Lula deu a declaração após reunião fechada com o presidente Angolano, recepcionado no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (23). Os dois presidentes, após pronunciamento, seguiram para um almoço no Itamaraty, sede do MRE (Ministério das Relações Exteriores).

“O presidente João Lourenço e eu mantivemos proveitosa reunião de trabalho que discutimos temas bilaterais, regionais e multilaterais. Ampliar e diversificar a pauta comercial são prioridades”, disse Lula sobre o encontro.

Lula acrescentou que a boa relação do Brasil com a Angola. “Angola sempre foi um bom pagador. Quitou suas dívidas com cinco anos de antecedência. Por isso, ninguém tem que ter medo de fazer qualquer coisa com Angola, fazer qualquer empréstimo”, defendeu.

‌



Veja alguns dos atos assinados:

Memorando de entendimento para promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, pessoas afetadas com a hanseníase e crianças e adolescentes;

Memorando de entendimento entre a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Nacional de Angola; e

Projeto de fortalecimento das instituições angolanas de pesquisa agropecuária e florestal.

O acordo da PF com a Polícia Nacional do país africano conta com troca de informações sobre crime organizado, tráfico de drogas, terrorismo, trabalho forçado e também outras violações de direitos humanos, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, por exemplo.

Reunião bilateral

O encontro ocorreu em meio à Semana da África no Brasil e ao segundo diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural, que reúne representantes de nações africanas. O líder angolano é o presidente rotativo da União Africana em 2025.

‌



Lula e Lourenço encontraram-se no Rio de Janeiro em novembro do ano passado, durante a Cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias globais e as uniões Europeia e Africana.

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente, receberam o presidente angolano, separadamente, nessa quinta (22). Lourenço também se reuniu com o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).

‌



Comércio bilateral

Entre janeiro e abril de 2025, as exportações brasileiras para a Angola cresceram 28,6%, em relação ao mesmo intervalo do ano passado. O Brasil comprou, nos quatro primeiros meses de 2025, cerca de US$ 91,4 milhões (aproximadamente R$ 522,6 milhões) em produtos angolanos.

O fluxo comercial entre os dois países é superavitário para o Brasil — entre janeiro e abril deste ano, o saldo ficou em US$ 99,5 milhões (cerca de R$ 569 milhões). Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Entre os principais produtos brasileiros vendidos para Angola estão itens de ferro e aço, açúcares e melaços, carnes de aves, carne suína, carne bovina, calçados e óleos combustíveis de petróleo.

A maioria das compras que o Brasil faz dos produtores angolanos é de óleos brutos de petróleo e óleos combustíveis de petróleo.

