Lula anuncia criação de universidade do esporte: 'É mais nobre financiar criança pobre' Presidente não deu detalhes da medida, mas afirmou que projeto deve ser apresentado em até duas semanas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 17h32 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h16 )

Lula afirmou que há 'divergência' no governo sobre esportes ofertados pela futura universidade Ricardo Stuckert/PR - 21.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (22) que o governo federal deve lançar, em breve, uma universidade do esporte. O petista não apresentou detalhes do projeto, mas informou que o anúncio deve ser feito pelo Ministério do Esporte em até duas semanas. A iniciativa, segundo o comentário de Lula, deve ser voltado a crianças e jovens de baixa renda, com ofertas variadas e aulas com profissionais de diversas modalidades.

“Nós estamos pensando, eu estou cobrando desse menino aqui [ministro do Esporte, André Fufuca] e vai apresentar semana que vem ou na outra semana, a proposta de criar — nós estamos com divergência — uma universidade do esporte, uma universidade para que a gente possa praticar tudo e com profissionais, com gente, com especialistas de excelência, para a gente não ficar devendo nada a ninguém”, declarou Lula, em São Paulo.

Segundo o presidente, há uma discussão interna sobre o assunto, porque a ideia original era criar uma faculdade voltada apenas ao futebol.

“Qual é a nossa divergência? É que o projeto original é criar uma faculdade de futebol e eu acho que só a faculdade de futebol é pouco diante da lição que vocês estão dando ao Brasil, porque vocês são as pessoas que fazem sacrifício. Para chegar onde vocês chegarem. Então nós vamos fazer uma conversa entre o ministro da Educação, ministro do Esporte e vamos decidir”, acrescentou.

O presidente participou do anúncio da renovação do patrocínio da Caixa Econômica Federal ao Comitê Paralímpico Brasileiro. O novo contrato tem valor de R$ 160 milhões para o ciclo 2025-2028 e garante suporte financeiro e estrutural para mais de 120 atletas em 18 modalidades.

“Eu sou favorável a gente fazer uma universidade para servir de exemplo para o mundo, que este país não é tão rico, mas este país tem orgulho, amor, dignidade e a gente não precisa ficar devendo nada para ninguém em se tratando da qualidade de vida do nosso povo, da qualidade dos nossos atletas e da qualidade das condições que o governo pode oferecer para vocês. Seria muito mais fácil financiar um campeão do mundo, mas é muito mais nobre financiar uma criança pobre da periferia que quer praticar qualquer esporte”, completou o petista.

O R7 questionou o Ministério do Esporte sobre a localização, o investimento e a previsão de início das obras, mas não recebeu retorno até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto.

