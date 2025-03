Lula avalia substituir comando da Secretaria-Geral da Presidência Ministério responsável pela ponte do governo com movimentos sociais é chefiado por Márcio Macêdo Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 05/03/2025 - 18h38 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h43 ) twitter

Márcio Macêdo pode ser o próximo ministro a deixar o governo José Cruz/Agência Brasil - 25.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia trocar o comando da Secretaria-Geral da Presidência, ministério ocupado por Márcio Macêdo, passada a semana do Carnaval. A pasta é responsável pela articulação do governo federal com os movimentos sociais. O R7 apurou que o presidente pensa em indicar algum parlamentar próximo à militância para o posto, para reaproximar a gestão da “base”, em meio ao que aliados veem como um afastamento. Entre os cotados, estaria o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que foi da coordenação nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) por mais de 10 anos e mantém estreita relação com os movimentos até hoje.

A princípio, Lula pensava em colocar a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), como ministra da Secretaria-Geral. No entanto, com as trocas no Ministério da Saúde e na SRI (Secretaria de Relações Institucionais), o presidente decidiu indicá-la para assumir a SRI.

A deputada volta ao posto de ministra no Palácio do Planalto 11 anos depois de comandar a Casa Civil, sob o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ela é considerada uma aliada fiel de Lula, sendo de uma ala mais à esquerda do PT.

Na semana passada, Lula anunciou que Alexandre Padilha, atual ministro das Relações Institucionais, vai comandar a Saúde, após a demissão de Nísia Trindade.

Especulações sobre eventuais novas mudanças na Esplanada começaram a circular no fim do ano passado, quando Lula criticou publicamente a divulgação das ações do governo, que fica a cargo da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência).

Logo nos primeiros dias de 2025, o presidente demitiu Paulo Pimenta e nomeou o publicitário Sidônio Palmeira, responsável pela campanha de Lula de 2022.

As trocas feitas neste ano marcam a segunda reforma ministerial no atual mandato de Lula. A primeira foi em setembro de 2023, quando o presidente fez trocas para acomodar aliados do centrão.