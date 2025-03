PT terá reunião nesta semana para definir substituto de Gleisi na presidência do partido Com ida de deputada para ministério, legenda terá comando ‘tampão’ até julho; veja principais cotados Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/03/2025 - 15h43 (Atualizado em 03/03/2025 - 15h43 ) twitter

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) será nova ministra no governo Lula Cláudio Reis/Enquadrar/Estadão Conteúdo - 25.02.2025

A ida da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) para o governo Lula levará o partido a definir uma presidência temporária. A expectativa da legenda é confirmar o nome substituto em reunião nesta sexta-feira (7), de forma que o comando do partido fique definido antes da posse da nova ministra, na próxima segunda-feira (10).

Gleisi foi escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a SRI (Secretaria de Relações Institucionais), no lugar de Alexandre Padilha. O ministro foi redirecionado para o Ministério da Saúde, após demissão de Nísia Trindade, que estava no comando da pasta desde o início do governo.

Pela chegada ao governo, Gleisi precisará se afastar da presidência do PT, dando lugar a uma gestão “tampão” - que assumirá o posto até a eleição do partido, em julho deste ano.

Os principais nomes na disputa para estes quatro meses são do senador Humberto Costa (PE) e do líder do governo na Câmara, José Guimarães (CE).

Além deles, outros três nomes podem entrar na disputa: o ex-deputado José Geraldo, o ex-ministro Luiz Dulci e o prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá. Todos são vice-presidentes.

A confirmação será concluída em reunião. Em julho, o PT terá eleições oficiais. O principal nome é o do ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva. Após 12 anos, a escolha será feita de forma direta pelos cerca de 2,6 milhões de filiados.

