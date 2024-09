Lula inaugura BRT de Goiânia, obra iniciada em 2015 Presidente também lançou pedras fundamentais de novos campi de institutos federais em Goiás Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 06/09/2024 - 14h28 (Atualizado em 06/09/2024 - 14h38 ) ‌



É a primeira vez de Lula em Goiás neste mandato Ricardo Stuckert/Presidência da República - 5.9.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (6) da inauguração do trecho 2 do BRT Norte-Sul, de 19,5km, obra iniciada em maio de 2015 que tinha previsão inicial de ser concluída até março de 2017 (leia mais abaixo). No evento, Lula também lançou as pedras fundamentais dos três novos campi de institutos federais (IF) do estado — de Cavalcante e de Quirinópolis, do IF de Goiás; e de Porangatu, do IF Goiano.

As novas áreas de educação vão ofertar mais 2.800 vagas, prioritariamente em cursos técnicos integrados ao ensino médio. O investimento federal para a construção das unidades chega a R$ 50 milhões.

É a primeira vez de Lula em Goiás neste mandato — faltam três unidades federativas para o presidente completar o giro pelo país: Acre, Rondônia e Tocantins. A intenção do petista era visitar todos os estados ainda nos primeiros seis meses deste ano, mas Lula não foi a 14 — alguns locais receberam o presidente apenas em 2023.

Como mostrou o R7, no ano passado, ele deixou de ir a oito unidades federativas. Alagoas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, não contempladas por Lula em 2023, receberam o presidente entre janeiro e julho deste ano.

O petista esteve em 41 cidades brasileiras no primeiro semestre de 2024 — dessas, 25 (61%) estão nas regiões Sul e Sudeste. O estado em que o presidente foi a mais lugares nos primeiros seis meses do ano foi São Paulo (10 municípios).

De férias até a próxima segunda-feira (9), o governador Ronaldo Caiado (União) não participou da solenidade e foi representado pelo vice-governador Daniel Vilela. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Solidariedade), também não esteve presente, já que é candidato nas eleições de outubro. A legislação eleitoral proíbe a participação de candidatos em inaugurações de obras desde 5 de julho.

BRT Norte-Sul

Em construção há quase 10 anos, o sistema todo começou a operar no último sábado (31). Segundo a Prefeitura de Goiânia, responsável pela obra, o empreendimento atravessou diversos governos. “A gestão atual concluiu cerca de 60% do projeto”, destacou ao R7.

A inauguração ocorre quase uma semana depois do início do funcionamento para atender a um pedido da Presidência da República. O BRT Norte-Sul foi dividido em três partes, e todas entraram em operação no último sábado (31). No total, são 29,6 km de extensão. Os 60 ônibus do sistema chegaram no fim do mês passado.

O BRT Norte-Sul vai cruzar a capital goiana de ponta a ponta, desde a cidade de Aparecida de Goiânia (Terminal Veiga Jardim), na Região Metropolitana, até o bairro Parque Atheneu. O sistema vai passar pelos terminais Cruzeiro, Correios (a construir), Isidória, Paulo Garcia, Hailé Pinheiro e Recanto do Bosque. Além disso, o BRT Norte-Sul vai atender 31 estações de embarque e desembarque.

O custo total da obra foi de R$ 321,7 milhões, dos quais R$ 140 milhões vieram do governo federal e R$ 181,7 milhões, da prefeitura da capital goiana. A princípio, o investimento tinha sido calculado em R$ 242,5 milhões. “Ao longo de uma década, foram feitos aditivos para atualização dos valores da obra, até a sua conclusão”, justificou a administração do município.