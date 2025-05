Lula concede honraria póstuma a Eunice Paiva, que inspirou filme ‘Ainda Estou Aqui’ Presidente concedeu Ordem de Rio Branco para a advogada; medida foi publicada no Diário Oficial Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 08h52 (Atualizado em 28/05/2025 - 09h06 ) twitter

Eunice Paiva foi inspiração para o filme Ainda Estou Aqui Reprodução/Arquivo Pessoal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma honraria póstuma a Eunice Paiva, advogada que é um dos ícones da luta de reconhecimento dos assassinatos e torturas cometidos durante a ditadura militar. A história de Eunice foi inspiração para o filme Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de melhor filme internacional em 2025.

Eunice recebeu a Ordem de Rio Branco, no grau Comendador. A medalha reconhece méritos excepcionais ou serviços prestados ao Brasil e é a maior honraria concedida pelo Itamaraty. A medida está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28).

Eunice Paiva se tornou símbolo das campanhas pela abertura de arquivos sobre vítimas do regime militar no Brasil. Formou-se em direito depois da morte do marido pela ditadura, Rubens Paiva, e foi uma das principais forças de pressão que culminou com a promulgação da Lei 9.140/95, que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação em atividades políticas durante a ditadura militar.

Foi apenas em 1996, após 25 anos de luta por verdade, que Eunice conseguiu que o Estado brasileiro emitisse oficialmente o atestado de óbito do ex-deputado Rubens Paiva, seu marido. A primeira prova objetiva do assassinato só foi encontrada 41 anos depois, em novembro de 2012, com uma ficha que confirmava a entrada em uma unidade do DOI-Codi. Eunice Paiva conviveu com Alzheimer por 14 anos e morreu em 13 de dezembro de 2018, em São Paulo, aos 86 anos.

O papel de Eunice Paiva é retratado pela atriz Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. O longa-metragem mostra a luta da advogada e ativista em defesa dos direitos humanos na época da ditadura militar.

