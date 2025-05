Após quadro de labirintite, Lula mantém viagens ao Nordeste nesta quarta-feira Presidente entrega obras na Paraíba e em Pernambuco; em recuperação, petista cumpriu agendas no Alvorada nessa terça Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula cancelou participação em eventos na terça e despachou do Alvorada Ricardo Stuckert/Presidência da República - 24.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter as viagens desta quarta-feira (28) à região Nordeste, mesmo após o quadro de labirintite enfrentado na segunda (26). De manhã, o petista assina, em Salgueiro (PE), a ordem de serviço para a duplicação de uma estação de bombeamento de água, no Ramal do Salgado. Em seguida, Lula entrega o primeiro trecho do Ramal do Apodi, perto de Cachoeira dos Índios, no sertão paraibano.

As duas visitas integram o projeto Caminho das Águas, caravana do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Desde o último domingo (25), a iniciativa percorre o sertão nordestino, por meio da trilha da Transposição do Rio São Francisco, e passa também por Rio Grande do Norte e Ceará.

O empreendimento em Pernambuco tem investimentos de R$ 491,3 milhões e vai duplicar a capacidade de bombeamento de água ao longo de todo o Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Estão incluídas três estações de bombeamento.

Segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a obra vai ampliar a capacidade, de 24,75 metros cúbicos por segundo para 49 metros cúbicos por segundo. A iniciativa deve beneficiar cerca de 8,1 milhões de pessoas em 237 municípios, de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Agenda no sertão da Paraíba

O primeiro trecho do Ramal do Apodi tem 115,5 km de extensão e liga a Barragem Caiçara (PB) à Barragem Angicos (RN). A vazão projetada da obra, iniciada em 2021, é de 40 metros cúbicos por segundo.

A estrutura está 74,93% concluída, segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com previsão de entrega em outubro do próximo ano.

‌



O investimento total é de cerca de R$ 1,45 bilhão. O ramal completo deve beneficiar aproximadamente 750 mil cidadãos, em 54 cidades da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Saúde do presidente

O presidente sentiu-se mal na tarde de segunda, com sintomas de labirintite. Ele participou de algumas reuniões pela manhã, mas teve de deixar o Palácio do Planalto no início da tarde. Lula seguiu para um hospital particular em Brasília e depois para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

‌



Segundo a equipe médica do petista, o quadro é de vertigem, e Lula passou por exames de imagem e de sangue. “Todos dentro da normalidade”, destacou o boletim médico.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), o mal-estar começou depois do almoço. Entre 14h20 e 15h, Lula foi levado ao hospital. As agendas da tarde, entre elas um encontro com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil), não ocorreram.

O presidente passou cerca de duas horas no hospital e chegou ao Alvorada por volta das 17h.

Nessa terça (27), Lula cancelou a participação em dois eventos e seguiu em recuperação na residência oficial, de onde despachou e recebeu ministros.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp