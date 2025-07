Geraldo Alckmin celebra isenção de IPI para veículos sustentáveis Medida pode reduzir preço dos automóveis em até R$ 12 mil Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h36 ) twitter

Geraldo Alckmin celebra IPI zero para carros sustentáveis em evento na Grande São Paulo

Em um evento realizado na Grande São Paulo, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, celebrou a implementação do IPI zero para veículos sustentáveis. A medida visa tornar os carros de entrada mais acessíveis à população, com possíveis reduções de preço de até R$ 12 mil.

As montadoras já estão promovendo campanhas para diminuir os preços desses modelos ecologicamente corretos. “É uma medida importante que foi tomada, ajudando a população a poder ter acesso ao carro de entrada, aquele carro mais barato e sustentável”, afirmou Alckmin durante o evento.

