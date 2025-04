Lula confirma presença no funeral do papa Francisco, em Roma Último encontro entre petista e pontífice ocorreu em junho do ano passado, na Itália Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 21/04/2025 - 19h36 (Atualizado em 21/04/2025 - 19h44 ) twitter

Último encontro de Lula e papa Francisco ocorreu em junho de 2024 Ricardo Stuckert/Presidência da República - 14.6.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ao funeral do Papa Francisco, em Roma, na Itália. A informação foi confirmada pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da presidência) nesta segunda-feira (21). A despedida ao pontífice deve ocorrer entre a próxima sexta-feira (25) e domingo (27). O petista e o papa encontraram-se oficialmente em, ao menos, três ocasiões. A última delas foi durante a Cúpula do G7, grupo que reúne as sete maiores economias globais, na região de Apúlia, no sul da Itália.

O presidente vai ao velório do argentino acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. O papa Francisco morreu aos 88 anos na madrugada desta segunda-feira (21). Lula decretou luto oficial de sete dias no Brasil, em homenagem ao sacerdote.

