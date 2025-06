Lula critica gastos com guerra e diz que confronto entre Irã e Israel ‘incomoda profundamente’ ‘Qualquer conflito me preocupa, sou um homem que nasci para a paz’, diz Lula sobre conflito no Oriente Médio Brasília|Luiz Fara Monteiro, da RECORD 16/06/2025 - 22h34 (Atualizado em 16/06/2025 - 22h40 ) twitter

Lula criticou confronto entre Israel e Irã Antônio Cruz/Agência Brasil - 14.6.2025

Em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (16) estar preocupado com o confronto entre Irã e Israel. Durante declaração à imprensa, ele criticou o uso de recursos em guerras e reafirmou sua posição de paz diante de mais uma crise internacional.

“Qualquer conflito me preocupa. Sou um homem que nasci para a paz. Num momento em que o mundo precisa de recursos para transição energética, para combater miséria no mundo — e você vê dinheiro sendo gasto com conflito —, obviamente que me incomoda profundamente”, afirmou Lula. O presidente fez o comentário durante viagem oficial ao Canadá, onde vai participar da cúpula do G7.

A declaração ocorre em um contexto de crescente instabilidade entre Teerã e Tel Aviv, que trocam ataques diretos desde a última semana. O episódio reacendeu alertas de líderes internacionais sobre o risco de uma guerra regional de grandes proporções.

A rivalidade entre os países tem se intensificado pelo avanço do programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça existencial, e pelo apoio do Irã a grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah.

Itamaraty não recomenda viagens a Israel

Diante da escalada das tensões, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros não viajem para Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria.

Aos que já se encontram nesses países, a pasta emitiu um alerta com as seguintes recomendações de segurança:

Acompanhar os sites e redes sociais das embaixadas brasileiras na região e seguir suas orientações;

Seguir as recomendações de segurança das autoridades locais;

Evitar multidões e protestos;

Monitorar a mídia local;

Não deixar o local de residência sem verificar se as condições de segurança permitem;

Caso o voo tenha sido cancelado, procurar a companhia aérea para remarcação dos bilhetes;

Verificar se os documentos de viagem estão em dia e com, no mínimo, seis meses de validade.

Segundo o Itamaraty, cerca de 12 mil brasileiros vivem em Israel, sendo a maior parte da comunidade binacional. No Irã, os brasileiros são de pouco menos de 190 pessoas.

“A Embaixada do Brasil em Teerã está à disposição para eventuais demandas desses nacionais. Da mesma forma, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv presta o eventual apoio solicitado”, pontuou o Ministério das Relações Exteriores.

Contatos das repartições diplomáticas brasileiras na região

Embaixada em Tel Aviv : +972 54 803 5858. Recomenda-se também baixar o aplicativo do Home Front Command (https://www.oref.org.il/en) e manter-se atento aos seus alertas.

: +972 54 803 5858. Recomenda-se também baixar o aplicativo do (https://www.oref.org.il/en) e manter-se atento aos seus alertas. Escritório de Representação em Ramala : +972 59 205 5510

: +972 59 205 5510 Embaixada em Beirute : +961 70 108 374 | Comunidade no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/J0GirtTkZ4ELaM7gAfb3Lb

: +961 70 108 374 | Comunidade no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/J0GirtTkZ4ELaM7gAfb3Lb Embaixada em Amã (Jordânia) : +962 7 7558 4460

: +962 7 7558 4460 Embaixada no Cairo : (002012) 2244-4808

: (002012) 2244-4808 Embaixada em Teerã : +98 (0)912-148-5200

: +98 (0)912-148-5200 Embaixada em Damasco : +963 933 213 438

: +963 933 213 438 Embaixada em Bagdá: +964 780 929 1396

