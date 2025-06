Israel X Irã: ‘Operações vão continuar pelo tempo que for necessário’, afirma professor

O conflito entre Israel e Irã entra no quarto dia, nesta segunda-feira (16). Uma nova leva de mísseis iranianos foi disparada contra Israel. Ao todo, 24 pessoas morreram no território israelense desde o início dos combates, enquanto no Irã, o número de mortos chega a 224.



Em entrevista ao Hora News , Gunther Rudzit, professor de relações internacionais, afirma que “essas operações vão continuar pelo tempo que for necessário”. Segundo ele, “guerra é a continuação da política por outros meios”, portanto, ao definir quais são os objetivos do governo israelense , é possível determinar quanto tempo vai durar a guerra.



“O objetivo declarado principal é acabar com o programa nuclear iraniano , tendo em vista a aceleração que o governo iraniano fez do enriquecimento do urânio ”, diz Rudzit. Para chegar a uma bomba atômica, é necessário enriquecer o urânio em 90%, o que daria em torno de 10 a 12 ogivas, entre três e seis semanas, explica o especialista.