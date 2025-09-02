Lula diz ‘não ter expectativa’ sobre julgamento de Bolsonaro: ‘Espero que a justiça seja feita’ Petista destacou ‘presunção de inocência’ e desejou que ex-presidente possa se defender ‘como eu não pude’ Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 16h41 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h02 ) twitter

Lula afirmou que 'não ficou chorando' durante próprio julgamento e 'foi à luta' Ricardo Stuckert/Presidência da República - 29.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (2) não ter expectativas sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal), que começou mais cedo nesta terça.

O petista afirmou esperar que Bolsonaro tenha direito à “presunção da inocência” e possa se defender “como eu não pude”, em referência aos processos que enfrentou na operação Lava Jato.

“O que eu espero é isso, que seja feita justiça, respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado. É só isso que eu desejo. Desejo para mim e para qualquer inimigo meu. Apenas o direito da presunção de inocência, para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas da verdade”, declarou, na saída do velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo (SP).

Lula foi condenado na Lava Jato em julho de 2017 e ficou preso em Curitiba (PR), entre abril de 2018 e novembro de 2019.

As acusações contra o petista foram anuladas em 2021 pelo STF. A Corte entendeu que o então juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade.

Nesta terça, o presidente defendeu, ainda, que o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus integrantes do núcleo 1 da trama golpista não deve ter “adjetivos”.

"As pessoas têm apenas que ser verdadeiras. E contar os fatos. Ninguém precisa inventar coisíssima nenhuma. Até porque ninguém, não tem ninguém, ninguém de oposição falando as coisas. O que está acontecendo é que os fatos estão vindo à tona e as pessoas estão começando a perceber que período nefasto da história brasileira nós vivemos“, acrescentou, a respeito da delação de aliados do ex-presidente.

O petista relembrou o período em que foi julgado.

“Ninguém está julgando ninguém pessoalmente, ou seja, tem o processo, tem os autos, tem delações. Tem provas. E a pessoa que está sendo acusada tem o direito à presunção da inocência. Ele pode se defender, como eu não pude me defender. Eu não reclamei, não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prova que é inocente. Prova que não tem nada a ver com isso, que está de bom tamanho”, completou.

Julgamento

A Primeira Turma do STF começou nesta terça a julgar Bolsonaro e outros sete réus integrantes do núcleo 1 da trama golpista.

Nesta fase do processo, os cinco ministros do colegiado vão decidir se os réus devem ou não ser condenados e definir qual pena deve ser aplicada.

O grupo também é chamado de núcleo crucial e, segundo a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), “desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, para prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário”.

O julgamento ocorre na Primeira Turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, com relatoria de Alexandre de Moraes. As sessões começaram nesta terça, mas o colegiado também reservou os dias 3, 9, 10 e 12 de setembro para julgar o caso.

Também fazem parte da Primeira Turma os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

