Carmen Lúcia repreende advogado de Ramagem por comparar voto impresso com voto auditável

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A ministra Carmen Lúcia criticou o advogado Paulo Cintra durante o julgamento de uma ação penal por tentativa de golpe de Estado.

O advogado comparou voto impresso e voto auditável, gerando a intervenção da ministra.

Carmen Lúcia esclareceu que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável desde 1996 e não é sinônimo de voto impresso.

Ela reafirmou a segurança e a legitimidade do sistema eleitoral, garantindo a validade dos procedimentos do Tribunal Eleitoral. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cármen Lúcia rebateu advogado de Ramagem Luiz Silveira/STF - 2.9.2025

No primeiro dia de julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) da ação penal do chamado “núcleo crucial” por tentativa de golpe de Estado, nesta terça-feira (2), a ministra Carmen Lúcia deu uma bronca no advogado Paulo Cintra, que defende o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), após ele levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

Na sua fala, Paulo Cintra usou voto impresso e voto auditável como sinônimos. Presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármen Lúcia rebateu as afirmações dele: “O processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto.”

“Vossa senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso? Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é. Porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil. Passamos por uma auditoria”, disse Cármen.

“Vossa senhoria usou com muita frequência como se fosse a mesma coisa. Não é. E o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em cheque [as urnas eletrônicas]”, acrescentou a ministra.

Segundo a ministra, o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável desde 1996, quando foi criado o sistema eletrônico de votação.

“Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi o tempo todo dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura, rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra, é a auditabilidade. A auditoria desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases”, destacou.

Ela concluiu afirmando que o sistema garante a validade de todos os procedimentos do Tribunal Eleitoral de forma legítima. “O processo é perfeitamente seguro, como se comprova amplamente desde a introdução do voto eletrônico”.

