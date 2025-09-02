União Brasil e Progressistas decidem deixar o governo Lula Ministros que descumprirem decisão poderão ser expulsos do partido; rompimento com Planalto não alcança indicados por Alcolumbre Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 16h45 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

União Brasil e PP anunciaram saída do governo Lula Divulgação/União Brasil - 02.09.2025

O União Brasil e o Progressistas decidiram deixar o governo Lula e formalizaram a recomendação para que filiados deixem cargos do Planalto nesta terça-feira (2). A decisão prevê penalidades para quem não cumprir as regras.

A determinação se aplica a comando de ministérios ou ocupação de outros cargos internos. “Todos os detentores de mandato devem renunciar qualquer posição que tenham no governo federal”, anunciou o presidente do União e da federação, Antônio Rueda.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os dois partidos contam com quatro ministérios, mas a situação de filiados alcança dois postos: o ministério do Turismo, com Celso Sabino, e o do Esporte, com André Fufuca.

O prazo de saída não foi formalizado no anúncio, mas interlocutores relataram ao R7 que a expectativa é de que renúncias avancem ainda hoje.

‌



Sob reserva, representantes confirmaram à reportagem que ministros foram avisados da decisão hoje, não houve reunião para tentar reverter o cenário no Planalto.

Por ser uma decisão ligada a filiados, a adequação não alcança nomes indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sem previsão de mudanças no ministério das Comunicações, com Frederico de Siqueira Filho, ou Desenvolvimetno Regional, com Waldez Goés.

‌



A análise de permanência no governo estava nas previsões das legendas desde o primeiro semestre, mas o debate foi acelerado após uma cobrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela falta de defesa do Planalto em agendas públicas.

A cobrança do presidente causou mal-estar entre alguns titulares e ocorreu depois de evento das siglas com críticas ao governo e da derrota do Executivo na instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar as fraudes no INSS.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp