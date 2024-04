Lula diz que vai falar com ministra da Saúde para diminuir fila do SUS para cirurgia no quadril Cirurgia feita pelo chefe do Executivo completou nesta sexta-feira (29) seis meses; cerca de 40 mil pessoas esperam por procedimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (30), em que afirma que vai conversar com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para fazer andar a fila no Sistema Único de Saúde (SUS) das pessoas que esperam por uma cirurgia no quadril. Segundo o chefe do Executivo, existem 40 mil pessoas na espera pelo procedimento.

"Eu também fiquei sabendo que tem uma fila no SUS de 40 mil pessoas que precisam operar o quadril. E eu vou conversar com a ministra da Saúde na perspectiva de fazer com que essa fila possa andar porque não é possível as pessoas ficarem com dores, como eu fiquei. Eu fiquei três anos com dor", disse Lula.

O presidente completou, nesta sexta-feira (29), seis meses da cirurgia para tratamento de uma artrose no quadril direito. O procedimento foi feito em um hospital particular de Brasília e não teve intercorrências. Na época, Lula foi submetido em anestesia geral. A intervenção era recomendada pela equipe médica, mas o petista vinha adiando a operação desde o fim do ano passado. Em diversas ocasiões, reclamou de dores.

A recuperação levou cerca de três semanas. "Ontem completou seis meses que fiz a cirurgia do quadril. Eu tinha muito medo. Tinha medo da cirurgia não dar certo e tinha medo anestesia. Eu superei esses dois medos. A anestesia é uma coisa muito moderna que a gente pode tomar porque se avançou muito no Brasil e no mundo inteiro", destacou.

"A cura do quadril é impressionante. Eu, com 48 horas, já estava subindo oito degraus da escada. Então se você tem uma dor e precisa fazer, faça a operação. Eu sei que não é fácil", completou o presidente, que tem 78 anos de idade.