Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Lula e Macron reforçam acordo Mercosul-União Europeia em 2025 em ligação de uma hora

Diálogo abordou comércio, clima, guerra na Ucrânia e cooperação bilateral entre Brasil e França, além de críticas brasileiras a tarifaço

Brasília|Do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Presidentes Lula e Macron dialogam sobre acordo Mercosul-União Europeia para ser assinado até o fim do semestre.
  • Lula critica tarifas impostas ao Brasil e menciona ação na OMC contra sanções dos EUA.
  • Enfrentamento da crise climática e a COP-30 em Belém são discutidos com foco em metas concretas.
  • Diálogo também aborda a guerra na Ucrânia e a necessidade de reforma de instituições multilaterais.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Durante o telefonema com Macron, Lula criticou bastante o tarifaço imposto pelos EUA aos produtos brasileiros Ricardo Stuckert/PR - 05.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quarta-feira (20) por cerca de uma hora com o presidente da França, Emmanuel Macron, em uma ligação marcada por temas estratégicos da agenda bilateral e internacional.

O destaque do diálogo, de acordo com o Planalto, foi o compromisso de acelerar os entendimentos para que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado até o fim do semestre, durante a presidência brasileira do bloco.

Na conversa, Lula criticou medidas tarifárias impostas contra o Brasil e explicou a Macron o recurso encaminhado à OMC (Organização Mundial do Comércio) em resposta às sanções dos Estados Unidos.

Ele lembrou que, mesmo sem reconhecer a legitimidade de instrumentos unilaterais como a chamada Seção 301, o governo brasileiro tem buscado defender empresas e trabalhadores, além de ampliar mercados. Nesse sentido, citou o avanço do acordo Mercosul-EFTA e as negociações em curso com Japão, Vietnã e Indonésia.


O enfrentamento da crise climática também ocupou espaço central. Lula afirmou que a COP-30, a ser realizada em Belém, será “a COP da verdade”, quando ficará evidente quais países estão dispostos a transformar seus discursos em metas concretas.

O brasileiro destacou a ambição das metas apresentadas por seu governo e pediu mais empenho da União Europeia. Macron confirmou apoio ao encontro na Amazônia e garantiu presença no evento.


Ucrânia e gastos militares

O conflito na Ucrânia foi outro ponto abordado. O líder francês elogiou o papel desempenhado pelo Grupo de Amigos da Paz, articulado por Brasil e China, e concordou em manter o diálogo sobre possíveis caminhos diplomáticos.

Lula, por sua vez, alertou para o aumento dos gastos militares globais em contraste com a fome que ainda atinge cerca de 700 milhões de pessoas. Nesse contexto, defendeu a reforma das instituições multilaterais para torná-las mais representativas.


Além dos temas globais, os dois presidentes discutiram formas de reforçar a cooperação em defesa e aprofundar a parceria estratégica entre os dois países.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Qual foi o tema principal da conversa entre Lula e Macron?

 

O principal tema da conversa foi o compromisso de acelerar os entendimentos para que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado até o fim do semestre, durante a presidência brasileira do bloco.

 

Quais críticas Lula fez durante a ligação?

 

Lula criticou as medidas tarifárias impostas contra o Brasil e explicou a Macron o recurso encaminhado à OMC (Organização Mundial do Comércio) em resposta às sanções dos Estados Unidos.

 

Como Lula defendeu o Brasil em relação às sanções?

 

Ele lembrou que, mesmo sem reconhecer a legitimidade de instrumentos unilaterais como a Seção 301, o governo brasileiro tem buscado defender empresas e trabalhadores, além de ampliar mercados, citando o avanço do acordo Mercosul-EFTA e as negociações em curso com Japão, Vietnã e Indonésia.

 

Qual foi a posição de Lula sobre a crise climática?

 

Lula afirmou que a COP-30, a ser realizada em Belém, será "a COP da verdade", onde ficará evidente quais países estão dispostos a transformar seus discursos em metas concretas. Ele destacou a ambição das metas apresentadas por seu governo e pediu mais empenho da União Europeia.

 

O que Macron disse sobre a COP-30?

 

Macron confirmou apoio ao encontro na Amazônia e garantiu presença no evento.

 

Quais foram os comentários sobre o conflito na Ucrânia?

 

Macron elogiou o papel desempenhado pelo Grupo de Amigos da Paz, articulado por Brasil e China, e concordou em manter o diálogo sobre possíveis caminhos diplomáticos. Lula alertou para o aumento dos gastos militares globais em contraste com a fome que ainda atinge cerca de 700 milhões de pessoas, defendendo a reforma das instituições multilaterais para torná-las mais representativas.

 

Além dos temas globais, o que mais foi discutido?

 

Os presidentes discutiram formas de reforçar a cooperação em defesa e aprofundar a parceria estratégica entre Brasil e França.

 

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.