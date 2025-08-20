Lula e Macron reforçam acordo Mercosul-União Europeia em 2025 em ligação de uma hora
Diálogo abordou comércio, clima, guerra na Ucrânia e cooperação bilateral entre Brasil e França, além de críticas brasileiras a tarifaço
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quarta-feira (20) por cerca de uma hora com o presidente da França, Emmanuel Macron, em uma ligação marcada por temas estratégicos da agenda bilateral e internacional.
O destaque do diálogo, de acordo com o Planalto, foi o compromisso de acelerar os entendimentos para que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado até o fim do semestre, durante a presidência brasileira do bloco.
Na conversa, Lula criticou medidas tarifárias impostas contra o Brasil e explicou a Macron o recurso encaminhado à OMC (Organização Mundial do Comércio) em resposta às sanções dos Estados Unidos.
Ele lembrou que, mesmo sem reconhecer a legitimidade de instrumentos unilaterais como a chamada Seção 301, o governo brasileiro tem buscado defender empresas e trabalhadores, além de ampliar mercados. Nesse sentido, citou o avanço do acordo Mercosul-EFTA e as negociações em curso com Japão, Vietnã e Indonésia.
O enfrentamento da crise climática também ocupou espaço central. Lula afirmou que a COP-30, a ser realizada em Belém, será “a COP da verdade”, quando ficará evidente quais países estão dispostos a transformar seus discursos em metas concretas.
O brasileiro destacou a ambição das metas apresentadas por seu governo e pediu mais empenho da União Europeia. Macron confirmou apoio ao encontro na Amazônia e garantiu presença no evento.
Ucrânia e gastos militares
O conflito na Ucrânia foi outro ponto abordado. O líder francês elogiou o papel desempenhado pelo Grupo de Amigos da Paz, articulado por Brasil e China, e concordou em manter o diálogo sobre possíveis caminhos diplomáticos.
Lula, por sua vez, alertou para o aumento dos gastos militares globais em contraste com a fome que ainda atinge cerca de 700 milhões de pessoas. Nesse contexto, defendeu a reforma das instituições multilaterais para torná-las mais representativas.
Além dos temas globais, os dois presidentes discutiram formas de reforçar a cooperação em defesa e aprofundar a parceria estratégica entre os dois países.
