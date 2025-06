Ao lado de Macron, Lula alerta para ‘fraqueza da democracia’: ‘Negacionismo ganhando espaço’ Presidente também defendeu reforma do Conselho de Segurança da ONU como estratégia para encerrar guerras: ‘É inadiável’ Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 10h11 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h52 ) twitter

Lula realiza visita de Estado na França Ricardo Stuckert / PR - 05.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou para a “fraqueza da democracia” e o crescimento do negacionismo no mundo. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5), após reunião bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron.

“A fraqueza da democracia que estamos vivendo hoje no mundo. É impressionante o crescimento do negacionismo, do radicalismo da extrema-direita, que não reconhece as instituições, que não reconhece a verdade e que estão ganhando espaço no mundo inteiro combatendo instituições, que são a razão pela qual a gente ainda tem a existência do regime democrático nos países”, alertou.

O presidente disse que defender a democracia não é uma coisa pequena, “é uma coisa importante e possivelmente a coisa mais importante que devemos fazer”.

No discurso, Lula voltou a defender o multilateralismo e o livre comércio entre os países. Outro ponto abordado pelo petista foi a reforma do Conselho de Segurança da ONU.

“A reforma do conselho de segurança da ONU é inadiável”, afirmou.

Lula abordou o tema também ao falar sobre a guerra entre a Rússia e Ucrânia. “Lamentavelmente a ONU está enfraquecida politicamente, e tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa [entre Rússia e Ucrânia, mas qualquer guerra que haja no mundo. E é lamentável. Por isso o Brasil tem lutado há muitos anos pela representação do Conselho de Segurança”, disse.

“A mesma ONU que teve autoridade para criar o estado de Israel, tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967. É o mínimo de bom senso que podemos exigir como humanistas que nós somos”, finalizou.

