Lula lamenta morte de Luiza Batista Pereira, líder da luta das empregadas domésticas Luiza tinha 69 anos e era presidente do Conselho Nacional dos Trabalhadores Domésticos Brasília|Do R7 02/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 02/03/2025 - 18h50 )

Luiza começou a trabalhar como doméstica com apenas 9 anos Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, neste domingo (2), a morte da líder sindical Luiza Batista Pereira. Presidente do CNTD (Conselho Nacional dos Trabalhadores Domésticos). Luiza morreu no sábado (1º), aos 69 anos, vítima de um câncer.

“Luiza foi uma importante e incansável lutadora pelos direitos das trabalhadoras domésticas, referência no Brasil e na América Latina. Minha solidariedade aos amigos e familiares”, afirmou o presidente em nota. A líder sindical era natural de São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Filha de agricultores, ela começou a trabalhar em casas de famílias com apenas 9 anos.

Luiza Batista também era coordenadora-geral da Fenatrad (Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas). Segundo a instituição, Luiza tratava há anos de um câncer. “Fisicamente Luiza partiu. Mas deixa para a história um grande legado e lições de afeto, alegria, sabedoria e luta por mais direitos e justiça para todas e todos as trabalhadoras e trabalhadores Domésticos do Brasil e do mundo”, disse em nota conjunta a Fenatrad e a CNTD.

A ONU (Organização das Nações Unidas) Mulheres também emitiu nota de pesar. “Com respeito à família, amigos e parceiras de luta de Luiza, ONU Mulheres se solidariza e recorda com afeto a liderança empática, alegre e transformadora desta parceira memorável”, ressalta o texto.