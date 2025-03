Sete em cada dez bares e restaurantes esperam faturar mais neste feriado, diz estudo Segundo Abrasel, bares e restaurantes apostam em inovação para aumentar faturamento no feriado Economia|Do R7 02/03/2025 - 10h04 (Atualizado em 02/03/2025 - 10h08 ) twitter

Estabelecimentos apostam em programação especial Divulgação/Abrasel/Arquivo

Uma pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) revela que 69% dos empresários do setor de alimentação fora do lar — ou seja, quase sete em cada dez bares e restaurantes — esperam um faturamento maior no Carnaval de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. Para impulsionar as vendas, muitos negócios planejam estender os horários de funcionamento e promover ações especiais nos salões.

Apesar do otimismo com a festa, o cenário geral do setor ainda é desafiador. Segundo o estudo, quase dois terços dos estabelecimentos (64%) operaram sem lucro em janeiro. Para José Eduardo, líder de Conteúdo e Inteligência da Abrasel, o Carnaval representa uma oportunidade de crescimento, mas exige planejamento.

“O Carnaval é um período de grande movimento, mas isso não significa automaticamente que todos os estabelecimentos terão lucro. Muitos bares e restaurantes enfrentam desafios, já que somente 36% registraram lucro em janeiro. Por isso, um planejamento cuidadoso é essencial para aproveitar ao máximo essa oportunidade”, destaca José Eduardo.

Para Clécio Freire, gerente da Esquina Lanches, em Barra de Cunhaú (RN), o Carnaval é o período mais esperado do ano. A equipe chega mais cedo para adiantar a produção dos pratos, e o restaurante se beneficia de uma localização estratégica, por onde passam diversos blocos carnavalescos — alguns, inclusive, patrocinados pelo próprio estabelecimento.

“Em 2024, um dos blocos mais tradicionais da cidade fez uma parada em frente à lanchonete, o que impulsionou as vendas. Em 2025, esperamos repetir esse sucesso. Além dos foliões que passam pela região, contamos também com a clientela fiel que conquistamos ao longo dos anos com comida de qualidade e bom atendimento”, afirma o gerente.