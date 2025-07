Lula lamenta morte de menina em cânion no RS e presta solidariedade à família Corpo de Bianca foi localizado por equipes de resgate cerca de 10 horas depois do acidente Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 11/07/2025 - 10h52 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h56 ) twitter

Criança que caiu em cânion no Rio Grande do Sul é encontrada morta CRBM/Divulgação - 10/07/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta sexta-feira (11) a morte da menina Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, que caiu de um mirante no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na serra do Rio Grande do Sul. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o caso o comoveu profundamente e prestou solidariedade aos familiares da vítima.

“A morte da pequena Bianca Zanella, de 11 anos, me comoveu profundamente. Ela caiu de um penhasco no Parque Nacional da Serra Geral, no Rio Grande do Sul, e, apesar do bravo esforço das forças de segurança, não foi possível resgatá-la com vida”, escreveu o presidente.

“Expresso minha profunda solidariedade aos seus pais e familiares, e desejo que Deus lhes traga a consolação neste momento de dor”, completou.

A morte da pequena Bianca Zanella, de 11 anos, me comoveu profundamente. Ela caiu de um penhasco no Parque Nacional da Serra Geral, no Rio Grande do Sul e, apesar do bravo esforço das forças de segurança, não foi possível resgatá-la com vida. Expresso minha profunda solidariedade… — Lula (@LulaOficial) July 11, 2025

Tragédia em ponto turístico

Bianca era turista de Curitiba (PR) e visitava o parque com os pais na quinta-feira (10). Segundo o secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, a menina correu na direção de um banco enquanto os pais se aproximavam, e acabou caindo de uma altura de aproximadamente 70 metros. O pai ainda tentou alcançá-la, mas não conseguiu impedir a queda. No local, não há cercas de proteção.

‌



O corpo de Bianca foi localizado por equipes de resgate cerca de 10 horas depois do acidente, e retirado do cânion por volta das 23h. A área onde ocorreu a tragédia pertence ao Parque Nacional da Serra Geral, uma das principais atrações naturais da região.

Após o ocorrido, a administração do parque informou que manteria o local fechado nesta sexta-feira (11) e que está colaborando com as autoridades. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

