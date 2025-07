‘Não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump, Tarcísio’, diz Lula sobre eleições Em entrevista à RECORD, presidente critica governador de São Paulo: ‘Está cheio de lobo com pele de carneiro’ Brasília|Christina Lemos, da RECORD 10/07/2025 - 17h03 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em entrevista exclusiva à RECORD nesta quinta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma crítica ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontado como possível sucessor de Jair Bolsonaro na disputa presidencial, e ironizou o fato de o governador usar um boné com a frase “Make America Great Again”, lema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump, não, Tarcísio. Pode ficar mostrando para a gente saber quem você é. Porque está cheio de gente, cheio de lobo com pele de carneiro”, disparou Lula.

O presidente fez o comentário ao ser questionado sobre disputar a reeleição no ano que vem. Lula não descartou essa possibilidade, caso considere necessário impedir o retorno de Bolsonaro ou a vitória de aliados do ex-presidente.

“Se eu vou ser candidato ou não, é outros 500. Vai depender no momento certo de discutir. Tem muitos partidos políticos para a gente conversar. Agora, eu vou te contar uma coisa, os loucos que governaram esse país, não voltam mais”, afirmou Lula.

‌



O presidente Lula em entrevista à RECORD Reprodução/Record

Na entrevista, o presidente também criticou Trump por divulgar uma carta anunciando uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, usando como justificativa processos judiciais contra Bolsonaro.

“Essa coisa do Trump começar um parágrafo [da carta] citando o ex-presidente da República, que fez um crime contra esse país, que tentou dar um golpe, não tem… Não tem como, esses não voltam. Se for necessário ser candidato para evitar isso, estarei candidato”, completou.

‌



Confira a entrevista no Jornal da RECORD, a partir das 19h55.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp