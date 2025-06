Lula lidera cenários 1º turno e empata no 2º com Tarcísio e Bolsonaro, diz Datafolha Levantamento também mostra redução de vantagem de presidente frente nomes da direita em 2026 Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 14/06/2025 - 09h33 (Atualizado em 14/06/2025 - 09h54 ) twitter

Pesquisa Datafolha mostra diminuição da vantagem de Lula na campanha no 2º turno Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 07/05/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (14).

O petista aparece à frente em cinco dos seis cenários do 1º turno. As variações ficam entre 36% e 38% das intenções de voto, com vantagem que chega a mais de 10 pontos percentuais em relação aos oponentes.

A única possibilidade indicada de empate na primeira etapa seria contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está impedido de concorrer a uma eleição até 2030.

Nessa comparação, Lula alcança 36% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro, 35%. Na sequência ficaram Ratinho Junior (PSD), com 7%, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União), com 5%. 10% relataram votar em nenhum, anular o voto ou em branco. 2% não souberam responder.

Apesar de manter a preferência, o levantamento também aponta alta rejeição. 46% dizem não querer votar em Lula. No caso de Bolsonaro, a rejeição é de 43%.

Segundo turno

A pesquisa ainda indica uma perda de vantagem frente a candidaturas da direita em cenários de 2º turno, com empate técnico entre Lula e Bolsonaro e entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No primeiro cenário, Bolsonaro lidera com 45%, enquanto Lula indica 44% das intenções de voto. 10% indicou voto branco, nulo ou não preferência por não votar. 1% não soube responder.

No cenário contra o governador, Lula aparece com 43%, enquanto Tarcísio tem 42%. Outros 13% disseram que votariam em branco ou nulo, e 2% não souberam responder.

Outra comparação foi feita contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nesse cenário, Lula tem 46% e ela, 42%. Outros 11% afirmam voto em branco ou nulo, e 1% não soube responder.

Outros dois cenários foram provocados, contra filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro: o senador Flávio Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Lula liderou com vantagem na comparação aos dois.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 136 cidades, entre terça-feira (10) e quarta-feira (11). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

