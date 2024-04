Lula participa de premiação de mulheres que atuam com pesca alinhada à sustentabilidade social 1ª edição do prêmio 'Mulheres das Águas', iniciativa do Ministério da Pesca e Aquicultura, homenageou trabalhadoras de 7 estados

Premiação teve 149 inscrições, de 23 estados e do DF (Ricardo Stuckert/PR — 19/03/2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na noite desta terça-feira (19) da premiação que reconheceu sete mulheres da pesca e aquicultura que se destacaram em ações de sustentabilidade social. O evento marcou a primeira edição do prêmio "Mulheres das Águas", uma iniciativa do Ministério da Pesca e Aquicultura.

As sete categorias do prêmio homenagearam mulheres de sete estados: São Paulo, Tocantins, Pernambuco, Amazonas, Rondônia, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Ao todo, a premiação recebeu 149 inscrições, de 23 estados e do Distrito Federal. Uma comissão avaliadora escolheu as vencedoras, que receberam um notebook.

Para Lula, o prêmio valoriza o trabalho não só das mulheres pescadoras, mas de todo o setor.

Criar o Ministério da Pesca [e Aquicultura] não necessita ter curso superior, ser doutor ou mestre. É só olhar o mapa do Brasil e ver a quantidade de água que temos, uma atividade importante dessa não poderia estar vinculada ao Ministério da Agricultura. A gente não planta peixe. (Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República)

Segundo o ministério, há 507.896 mulheres pescadoras profissionais no Brasil, que representam 49% da força de trabalho da atividade. Em cinco estados, as pescadoras são maiorias entre os trabalhadores da profissão: Sergipe (62%), Alagoas (58%), Bahia (58%), Maranhão (56%) e Pernambuco (55%).

"Quem sabe um dia as pessoas percebam que o problema do Brasil não é ter muitos ministérios, é não termos os ministérios que cuidem das coisas específicas que o povo precisa", acrescentou Lula.

