Lula publica vídeo em homenagem às mães: 'É a pessoa que mais dedica amor e compreensão' Presidente destaca papel na sociedade e pede por atenção às matriarcas neste dia Brasília|Do R7 11/05/2025 - 13h07 (Atualizado em 11/05/2025 - 13h07 )

O presidente Lula divulgou mensagem em celebração ao Dia das Mães Reprodução/YouTube/Lula - 11.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou um vídeo neste domingo (11) em homenagem às mães brasileiras. Na peça de pouco mais de dois minutos, e publicada em versão reduzida nas redes sociais, o chefe do Executivo destaca o papel das mães na sociedade e as classifica como “a pessoa que mais dedica amor e compreensão”.

“Hoje é dia de prestar homenagem a uma pessoa muito especial: nossa mãe. É ela quem mais dedica amor a outro ser humano. Por isso, quero pedir que todos dediquemos este dia às nossas mães: ligue, dê um abraço, um beijo, demonstre carinho por aquelas que ajudaram a formar quem nós somos”, afirmou.

O presidente também fez um apelo para que o dia se volte à demonstração de carinho. Além de dizer que as mães “cuidam dos seus filhos e das suas famílias”.

Hoje é dia de prestar homenagem a uma pessoa muito especial: nossa mãe. É ela quem mais dedica amor a outro ser humano. Por isso, quero pedir que todos dediquemos este dia às nossas mães: ligue, dê um abraço, um beijo, demonstre carinho por aquelas que ajudaram a formar quem nós… pic.twitter.com/P9QreKD2k0 — Lula (@LulaOficial) May 11, 2025

A publicação do vídeo veio na manhã desta segunda-feira, sem uma indicação do local em que foi gravado. O presidente está na China, com agenda voltada para oportunidades em negócios. O Planalto prevê avançar em acordos comerciais com o país.

Veja o vídeo completo:

