Lula renova patrocínio ao Comitê Paralímpico Brasileiro nesta quinta-feira Presidente da República também participa, em São Paulo, do lançamento dos cursos de medicina e biomedicina do Sírio-Libanês Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 )

Lula com atletas paralímpicos. Ao centro, o presidente beija o nadador Gabrielzinho Ricardo Stuckert / PR - 11.07.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (22) de cerimônia de renovação do patrocínio da Caixa e do governo federal ao CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). Segundo o governo, a renovação do contrato por 48 meses vai garantir o planejamento e a preparação de atletas durante o Ciclo Paralímpico até a próxima paralimpíada, que acontece em Los Angeles, em 2028.

O evento ocorrerá em São Paulo, na Arena Multiuso, no Centro de Treinamento do CPB.

Em 2024, o Brasil conquistou o maior número de medalhas em uma única edição de paralimpíada. Nos Jogos de Paris, foram 89 medalhas, superando as 72 obtidas em Tóquio 2020. Ano passado, o Brasil também bateu o recorde de medalhas de ouro, com 25. O país também conquistou outras 26 de prata e 38 de bronze.

No fim, o Brasil ficou na quinta posição no ranking de medalhas, atrás de China, Grã-Bretanha, EUA e Holanda.

Faculdade de medicina

Também nesta quinta, Lula também participa de evento de lançamento dos cursos de medicina e biomedicina da Faculdade de Ciências da Saúde Sírio-Libanês.

No começo de abril, o Ministério da Educação aprovou o curso de medicina da faculdade. A decisão foi publicada em Diário Oficial da União e autoriza o oferecimento de 100 vagas por ano.

