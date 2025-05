Ministério da Saúde atualiza regras para construção e reforma da Rede de Frio do SUS Portaria define os critérios técnicos para ampliar a capacidade de conservação e distribuição de vacinas no país Brasília|Do R7 21/05/2025 - 10h52 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h52 ) twitter

Rede de Frio do SUS deve seguir normas técnicas Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - 24.05.2024

O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial da União portaria que atualiza as regras para a construção e reforma da Rede de Frio do SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo é que a medida modernize e fortaleça a estrutura responsável pela conservação, armazenamento e distribuição de vacinas em todo o país.

A Rede de Frio é orientada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) que garante o controle de qualidade e a manutenção para que as vacinas e outros produtos sensíveis à temperatura cheguem em segurança aos pacientes.

A portaria estabelece, por exemplo, a padronização das Centrais da Rede de Frio que passam a ser classificadas conforme o número de população atendida. Desta forma, ficou estabelecido uma Central de 169 m² para municípios com até 20 mil habitantes, e 1.321 m² para cidades com mais de 600 mil habitantes.

A norma também define critérios técnicos para que estados e municípios acessem os recursos para obras de infraestrutura. Para isso, os gestores locais devem:

‌



Ter compromisso formal de manutenção de equipe técnica capacitada;

Apresentar projetos arquitetônicos e complementares;

Ter regularidade fundiária do terreno onde será construída ou reformada a Central da Rede de Frio;

Está em conformidade com projetos de referência disponibilizados pelo PNI.

Organização da Rede de Frio

A nova portaria também detalha a organização da Rede de Frio em cinco níveis: nacional, estadual, regional estadual, municipal e regional municipal. Cada uma delas passa a ter responsabilidades específicas. A Central Nacional, por exemplo, precisa ser instalada próxima a um aeroporto para facilitar a logística de distribuição.

