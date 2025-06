Lula repreende vaias a prefeito de Mariana (MG) durante evento oficial: ‘Ele é nosso convidado’ Presidente está na cidade para anunciar as primeiras medidas do governo relacionadas ao Novo Acordo do Rio Doce Brasília|Do R7 12/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula está na cidade para anunciar investimentos na Bacia do Rio Doce

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repreendeu as vaias do público direcionadas ao prefeito de Mariana (MG), Juliano Duarte (PSB), no evento oficial de lançamento que anuncia investimentos da Bacia do Rio Doce.

"Quando terminar esse ato aqui, cada um pode falar o que quiser. Mas, nesse ato, o prefeito é nosso convidado. Não faz sentido o presidente da República vir no lugar, convidar uma autoridade e ela chegar aqui e ser mal recebida. Ninguém convida alguém para ir até a casa da gente para ser mal recebido", disse Lula após a manifestação do público.

Além disso, o chefe do Executivo ressaltou que a data é um dia institucional para a cidade de Mariana: “Isso aqui não é proibir, e sim responsabilizar a liberdade de expressão.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Visita a Mariana e Novo Acordo do Rio Doce

Lula está na cidade para anunciar as primeiras medidas do governo relacionadas ao Novo Acordo do Rio Doce, que prevê ações de reparação aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015. A tragédia deixou 19 mortos e centenas de famílias desabrigadas, afetando cerca de 50 cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo.

‌



O novo acordo foi assinado em outubro de 2024 pela União, pelos governos de Minas Gerais e Espírito Santo, por Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e pelas mineradoras responsáveis pelos danos. Em novembro do mesmo ano, o acordo foi homologado por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).

Trata-se de uma renegociação do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta firmado em 2016 entre o poder público, a Samarco, a Vale e a BHP. O termo original previa reparações ambientais e indenizações, mas, quase nove anos após o desastre, foi constatado que as medidas adotadas até então foram insuficientes para garantir justiça aos atingidos e recuperar a Bacia do Rio Doce.

‌



O novo acordo prevê um total de R$ 132 bilhões a serem aplicados pelas empresas. Desses, R$ 100 bilhões serão repassados e geridos pelo poder público, enquanto R$ 32 bilhões financiarão medidas a serem executadas diretamente pelas mineradoras.

Os recursos serão destinados a áreas como meio ambiente, saúde, saneamento, transferência de renda, retomada econômica, previdência, infraestrutura, investimentos municipais, ações judiciais, entre outros.

‌



“O presidente Lula faz questão de vir aqui amanhã para que o novo acordo seja implementado o mais rápido possível. Ele estará aqui para anunciar as primeiras ações e, assim, demonstrar o compromisso dele e do governo com a reparação aos atingidos. Os investimentos serão feitos, a população será atendida. Queremos ajudar, e queremos que o novo acordo seja bem-sucedido”, afirmou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, durante visita a Mariana nesta quarta-feira (11).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp