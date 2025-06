Lula confirma participação na cúpula do G7 no Canadá em ligação com primeiro-ministro Presidente conversou com Mark Carney na manhã desta quarta-feira e o convidou para a COP30 que será realizada em Belém Brasília|Do R7, em Brasília 11/06/2025 - 12h25 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h48 ) twitter

Lula confirmou presença no G7 no Canadá Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta terça-feira (11), um telefonema do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Ele formalizou o convite ao Brasil para a sessão ampliada da Cúpula do G7, que será realizada na cidade de Kananaskis, em 17 de junho.

Lula agradeceu e aceitou o convite. Também disse que a participação pode contribuir em temas como segurança energética, minerais críticos, financiamento, inovação e tecnologia e inteligência artificial.

A sessão ampliada terá a participação da África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México.

O presidente do Brasil aproveitou a oportunidade e convidou Carney para participar da COP30, reforçando a experiência do chefe de governo canadense na área de financiamento climático.

Os dois chefes de Estado também trataram do potencial de fortalecimento das relações bilaterais, destacando a convergência entre Brasil e Canadá na defesa da democracia, do multilateralismo e do livre comércio.

