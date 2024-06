Lula se reúne com cinco ministros para debater combate a fraudes em benefícios sociais Mecanismo de controle está na pauta do encontro, que ocorre no momento em que governo discute revisão de gastos públicos

Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 19/06/2024 - 12h47 (Atualizado em 19/06/2024 - 12h47 ) twitter

