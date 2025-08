‘Lula tem o dever de ligar para Trump e pedir desculpas’, diz senador Girão sobre tarifaço Para parlamentar, ofensas do presidente brasileiro ao norte-americano contribuíram para a crise entre países Brasília|Do R7, em Brasília 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 ) twitter

Senador Eduardo Girão afirmou que Lula tem que ligar para Trump e 'ser humilde nesse aspecto' Carlos Moura/Agência Senado - 16.07.2025

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou, em vídeo enviado ao Jornal da Record, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria telefonar imediatamente para o presidente norte-americano Donald Trump e pedir desculpas.

A declaração ocorre após o republicano assinar, durante a semana passada, um decreto que impõe tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos.

“Lula tem o dever de ligar para o presidente americano até para preservar os brasileiros que vão pagar a conta desse tarifaço. E ele deve iniciar a conversa já pedindo desculpa ao Trump”, declarou o senador.

Girão destacou diversos pontos que, segundo ele, agravaram a crise diplomática e comercial entre os dois países.

“Por ter no passado bem recente relacionado o Trump ao fascismo, ao nazismo; por ter retirado recentemente o Brasil da aliança em memória do Holocausto; por flertar com Maduro, com o Irã; por passar a mão na cabeça dos terroristas do Hamas. Tudo isso é que gerou o problema que o Brasil enfrenta hoje”, afirmou.

Na avaliação do parlamentar, o gesto de humildade por parte do presidente brasileiro seria um passo importante para conter o impacto econômico da medida norte-americana e impedir a ampliação das tensões.

“Lula tem que ligar, tem que ser humilde nesse aspecto, para a gente preservar o Brasil de algo muito pior que pode vir por aí”, completou.

Trump abre diálogo, Lula responde

Na sexta-feira (1º), Donald Trump afirmou estar aberto à conversa com o chefe do Executivo brasileiro. “Ele pode falar comigo quando quiser”, disse o presidente dos EUA, ao ser questionado por jornalistas sobre uma possível ligação de Lula, na saída da Casa Branca.

Em resposta, o petista declarou pelas redes sociais:

“Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e os nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano.”

Parlamentares pressionam por ação direta

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) também cobrou uma atitude direta do presidente Lula. Para ele, a justificativa usada até agora — de que os EUA não estariam abertos à negociação — perdeu validade.

“Claro que Trump está não só pronto para receber uma ligação, mas para negociar”, afirmou. “Lula não tem mais desculpa. A ligação deve ser providenciada logo.”

