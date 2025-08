‘Não tem mais desculpa’, diz deputado da oposição sobre ligação de Lula a Trump Marcel van Hattem avalia que ligação entre presidentes deve ser acontecer ‘logo’; tarifaço começa a valer nesta quarta Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 02/08/2025 - 12h47 (Atualizado em 02/08/2025 - 13h08 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Deputado da oposição, Marcel van Hattem, comenta sobre a ligação entre Lula e Trump.

Ele afirma que "não tem mais desculpa" para essa conexão política.

A declaração surge em meio a debates sobre alinhamentos internacionais.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Deputado federal avalia que governo federal falha no diálogo Kayo Magalhães /Câmara dos Deputados / 15.07.2025

O deputado federal Marcel van Hattem (NOVO-RS) afirmou neste sábado (2) que o presidente Lula “não tem mais desculpa” para não ligar para o presidente norte-americano Donald Trump . “Claro que Trump está não só pronto para receber uma ligação , mas para negociar”, explica. A afirmação acontece depois de Trump afirmar nesta sexta-feira (1º) que está aberto ao diálogo .

Para o deputado, Lula estava justificando a falta de comunicação direta com Trump por dizer que o governo dos EUA (Estados Unidos da América) não estava disposto a negociar. Entretanto, diante da declaração do presidente americano, a ligação deve ser providenciada “logo”.

As tarifas de 50% a produtos brasileiros começa a valer na próxima quarta-feira (6). Van Hattem avalia que o governo federal tem falhado na atuação frente ao tarifaço. “Não houve nada que eu possa dizer que o governo acertou”, pontua.

Além do movimento do Executivo, o deputado acredita que o Legislativo também precisa se posicionar sobre o tema. “Câmara já devia ter pautado anistia, já devia ter aberto a CPI do abuso de autoridade na Câmara, e o Senado já devia ter aberto o processo de impeachment dos ministros do STF”, elenca.

Entenda

Na quarta-feira (31), o presidente norte-americano assinou uma ordem executiva oficializando a medida, com vigência a partir de 6 de agosto.

O decreto estabelece uma lista com cerca de 700 exceções — itens não atingidos pela taxação — entre as quais estão suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro.

De acordo com o governo brasileiro, aproximadamente 44,6% das exportações para os Estados Unidos permanecem isentas da nova tarifa.

