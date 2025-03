Lula utiliza duas aeronaves em viagem ao Japão e Vietnã Presidente optou pelo KC-30 da FAB, um avião muito maior, para a parte final do trajeto, substituindo o “Aerolula” Brasília|Do R7, em Brasília 22/03/2025 - 15h58 (Atualizado em 22/03/2025 - 15h58 ) twitter

KC-30 será usado para a segunda parte da viagem de Lula até a Ásia Arquivo/Divulgação/FAB

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca neste sábado (22) para uma viagem ao Japão e Vietnã, utilizando duas aeronaves diferentes. Inicialmente, Lula viajará de Brasília aos Estados Unidos no Airbus A319, conhecido como “Aerolula”. A partir dos EUA, o presidente continuará o trajeto no KC-30, maior avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

Em contato com a Presidência, a assessoria afirmou que não havia “nenhuma razão direta ou específica”. Seguia apenas o planejamento da FAB.

O KC-30, adquirido durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) por US$ 80 milhões, é um Airbus A330-200 com capacidade para 238 passageiros e 45 toneladas de carga. Com 59 metros de comprimento e 60 metros de envergadura, a aeronave tem autonomia de até 12 horas de voo, permitindo longos percursos sem necessidade de abastecimento.

O modelo foi utilizado em missões de repatriação no Líbano e resgates em Israel, além de envio de donativos ao Rio Grande do Sul.

O “Aerolula”, por sua vez, será usado apenas no trecho inicial da viagem. Este Airbus A319, adquirido em 2004, possui uma cabine presidencial com escritório, suíte, sala de reuniões e área de segurança3. Em setembro do ano passado, a aeronave apresentou problemas técnicos ao partir da Cidade do México, necessitando manobras para esvaziar o tanque antes de pousar em segurança.

Por um lado, KC-30 oferece maior autonomia de voo, mas não é tão confortável. Possui a configuração de um avião comercial, com classes executiva e econômica, além de um espaço para primeira classe. Já o “Aerolula” tem área para autoridades, sala de reuniões e assentos para outros passageiros.

Insatisfação com o “Aerolula”

Lula já expressou insatisfação com o “Aerolula” e considerou a compra de uma nova aeronave presidencial. No entanto, devido ao corte de gastos para cumprir o arcabouço fiscal, o plano de adquirir um novo avião foi adiado. A reforma de um Airbus A330-200 existente é uma possibilidade, mas a adaptação também envolve custos elevados.

Desde que o “Aerolula” apresentou problemas técnicos em outubro, Lula tem defendido a troca da aeronave para evitar riscos futuros, classificando a mudança como um investimento necessário. A FAB informou que o Airbus A319 CJ permanece disponível para missões presidenciais, e uma equipe do Cenipa analisou os dados do voo problemático3.

O KC-30, rebatizado pela FAB, tem sido utilizado em diversas missões, incluindo resgates durante a pandemia. Com capacidade para até 242 passageiros, a aeronave é uma opção robusta para viagens internacionais de longa duração.