Lula venceria em todos os cenários caso eleição fosse neste ano, aponta pesquisa Instituto ouviu 4.500 pessoas entre os dias 21 e 23 de janeiro de 2025 Brasília|Do R7, em Brasília 03/02/2025 - 09h05 (Atualizado em 03/02/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cenário aponta vantagem do atual presidente Ricardo Stuckert /PR/Arquivo

Uma pesquisa Genial/Quest, divulgada nesta segunda-feira (3), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 30% das intenções de voto, caso a eleição fosse realizada neste ano. O índice se refere ao cenário estimulado, no qual são apresentados os nomes de possíveis candidatos. Nesse cenário, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 13%, seguido pelo cantor Gusttavo Lima (sem partido), com 12%, e Pablo Marçal (PRTB), com 11%. No cenário espontâneo, quando não há lista prévia, Lula aparece empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com 9% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 4.500 pessoas entre os dias 21 e 23 de janeiro de 2025. A margem de erro é de 1 ponto percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Ainda no primeiro cenário, a pesquisa incluiu outros candidatos, como Ciro Gomes (PDT), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União). Veja a lista completa:

Lula (PT) : 30%

: 30% Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 13%

: 13% Gusttavo Lima (sem partido) : 12%

: 12% Pablo Marçal (PRTB) : 11%

: 11% Ciro Gomes (PDT) : 9%

: 9% Romeu Zema (Novo) : 3%

: 3% Ronaldo Caiado (União) : 3%

: 3% Indecisos : 5%

: 5% Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Cenário 2

No segundo cenário, que não conta com a participação de Tarcísio, Lula aparece com 28% das intenções de voto, seguido por Gusttavo Lima (12%), Marçal (12%) e Eduardo Bolsonaro (PL), com 11%. Veja a lista completa:

‌



Lula (PT) : 28%

: 28% Gusttavo Lima (sem partido) : 12%

: 12% Pablo Marçal (PRTB) : 12%

: 12% Eduardo Bolsonaro (PL) : 11%

: 11% Ciro Gomes (PDT) : 10%

: 10% Romeu Zema (Novo) : 5%

: 5% Ronaldo Caiado (União) : 3%

: 3% Indecisos : 5%

: 5% Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Cenário 3

Neste cenário, a pesquisa não incluiu os nomes de Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. Com isso, Marçal e Ciro aumentaram suas intenções de voto. Veja a lista completa:

Lula (PT) : 32%

: 32% Gusttavo Lima (sem partido) : 13%

: 13% Pablo Marçal (PRTB) : 14%

: 14% Ciro Gomes (PDT) : 12%

: 12% Romeu Zema (Novo) : 5%

: 5% Ronaldo Caiado (União) : 4%

: 4% Indecisos : 4%

: 4% Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 4

O cenário 4 não incluiu os nomes de Tarcísio, Eduardo Bolsonaro e Marçal. Veja a lista completa:

Lula (PT) : 33%

: 33% Gusttavo Lima (sem partido) : 18%

: 18% Pablo Marçal (PRTB) : 14%

: 14% Ciro Gomes (PDT) : 13%

: 13% Romeu Zema (Novo) : 8%

: 8% Ronaldo Caiado (União) : 4%

: 4% Indecisos : 5%

: 5% Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Segundo turno

Cenário 1 - Lula X Gusttavo Lima

Lula (PT) : 41%

: 41% Gusttavo Lima (Sem partido) : 35%

: 35% Indecisos : 3%

: 3% Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Cenário 2 - Lula X Eduardo Bolsonaro

Lula (PT) : 44%

: 44% Eduardo Bolsonaro (PL) : 34%

: 34% Indecisos : 3%

: 3% Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cenário 3 - Lula X Marçal

Lula (PT) : 44%

: 44% Pablo Marçal (PRTB) : 34%

: 34% Indecisos : 3%

: 3% Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cenário 4 - Lula X Tarcísio

Lula (PT) : 43%

: 43% Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 34%

: 34% Indecisos : 4%

: 4% Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cenário 5 - Lula X Zema

Lula (PT) : 45%

: 45% Romeu Zema (Novo) : 28%

: 28% Indecisos : 4%

: 4% Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Cenário 6 - Lula X Caiado

Lula (PT) : 45%

: 45% Ronaldo Caiado (União) : 26%

: 26% Indecisos : 4%

: 4% Branco/Nulo/Não vai votar: 25%

Rejeição

A pesquisa também apresentou a rejeição de cada um dos candidatos, além do potencial de votos, ou seja, se o eleitor consideraria votar no possível nome.

Lula (PT)

Conhece e votaria : 47%

: 47% Não conhece : 4%

: 4% Conhece e não votaria: 49%

Jair Bolsonaro (PL)

Conhece e votaria : 41%

: 41% Não conhece : 6%

: 6% Conhece e não votaria: 53%

Gusttavo Lima (Sem partido)

Conhece e votaria : 29%

: 29% Não conhece : 21%

: 21% Conhece e não votaria: 50%

Michelle Bolsonaro (PL)

Conhece e votaria : 29%

: 29% Não conhece : 22%

: 22% Conhece e não votaria: 49%

Ciro Gomes (PDT)

Conhece e votaria : 28%

: 28% Não conhece : 20%

: 20% Conhece e não votaria: 52%

Pablo Marçal (PRTB)

Conhece e votaria : 26%

: 26% Não conhece : 32%

: 32% Conhece e não votaria: 42%

Fernando Haddad (PT)

Conhece e votaria : 24%

: 24% Não conhece : 20%

: 20% Conhece e não votaria: 56%

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Conhece e votaria : 23%

: 23% Não conhece : 45%

: 45% Conhece e não votaria: 32%

Eduardo Bolsonaro (PL)

Conhece e votaria : 22%

: 22% Não conhece : 51%

: 51% Conhece e não votaria: 32%

Ratinho Júnior (PSD)

Conhece e votaria : 17%

: 17% Não conhece : 51%

: 51% Conhece e não votaria: 32%

Romeu Zema (Novo)

Conhece e votaria : 15%

: 15% Não conhece : 62%

: 62% Conhece e não votaria: 23%

Ronaldo Caiado (União)

Conhece e votaria : 11%

: 11% Não conhece : 68%

: 68% Conhece e não votaria: 21%