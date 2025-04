Lupi diz estar ‘com consciência tranquila’ por investigações no INSS Ministro da Previdência também disse que PDT está ‘muito unido’ e citou resposta em desligamentos no INSS Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 29/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h45 ) twitter

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, ao lado do Secretário-Executivo do Ministério da Previdência Social, Wolney Queiroz Lis Cappi/R7 - 29.04.2025

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, disse estar “com a consciência tranquila” frente às investigações no esquema de fraude do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

“Tranquilidade total, de consciência tranquila”, disse o ministro, nesta terça-feira (29). A posição veio pouco antes do início da audiência com deputados da Comissão de Previdência.

Lupi também afirmou que o partido do qual faz parte, PDT, está “muito unido” frente ao caso envolvendo o INSS. A posição reforça uma pressão da legenda para que ele permaneça no ministério.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nos bastidores, o PDT tem sinalizado que pode sair da base governista caso Lupi seja demitido do cargo. Em outra frente, oposicionistas defendem a saída do ministro como resposta à situação relacionada a aposentados e pensionistas do instituto.

‌



Conforme apurou o R7, o cargo de Lupi está mantido, mas a continuidade dele na Esplanada depende de desdobramentos da investigação. Questionado pela reportagem, o ministro negou ter alguma reunião prevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias.

Lupi afirmou ainda ter aberto uma sindicância para apurar a situação do INSS: “Eu demiti o diretor e abri uma sindicância”. No início da sessão com deputados, o ministro também disse que a pasta tem contribuído com as investigações da Polícia Federal.

‌



“Toda essa operação que deflagrou-se agora, para se apurar pela CGU do presidente Lula, através da PF, foi iniciada por uma auditoria feita pelo INSS no governo Lula para coibir fraudes e corrupção”, sustentou.

