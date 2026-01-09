‘Maior acordo entre blocos do mundo’, celebra Alckmin sobre Mercosul-UE Vice-presidente afirmou ainda que parceria fortalece o multilateralismo, o comércio e a sustentabilidade

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A primeira parte do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia foi assinada na Bélgica em 9 de fevereiro.

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que é o maior acordo entre blocos do mundo, com comércio superior a US$ 100 bilhões.

O tratado promete fortalecer empregos, investimentos e combate às mudanças climáticas, promovendo a sustentabilidade.

A expectativa é que o acordo entre em vigor ainda neste ano, reforçando o multilateralismo no comércio global. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A primeira parte do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia foi assinada nesta sexta-feira (9), na Bélgica. Os países do bloco europeu votaram a favor da confirmação do tratado. Ursula von der Leyen deve vir ao Paraguai no dia 17 de janeiro, onde ocorrerá a assinatura formal.

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, detalhou esse acordo durante entrevista, em Brasília, no fim da tarde. Segundo ele, este “é o maior acordo entre blocos do mundo” e a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial, ficando atrás apenas da China, com uma corrente de comércio superior a US$ 100 bilhões (R$ 536,4 bilhões, na cotação atual).

‌



“A União Europeia foi o primeiro ou o segundo destino da exportação de 22 estados brasileiros, então, dos 27 estados brasileiros, 22 estados a União Europeia foi o primeiro ou o segundo destino da exportação brasileira”, disse.

Ainda segundo Alckmin, o tratado “promove emprego, investimento, comércio com regras, fortalece o multilateralismo e fortalece a sustentabilidade. Porque nesse acordo o Brasil assume compromissos com a sustentabilidade e com o combate às mudanças climáticas”.

‌



“É um ‘ganha-ganha’, ou seja, produtos mais baratos e de melhor qualidade. [...] Num momento geopolítico difícil, de instabilidade, de conflitos, é fundamental para o mundo. Mostra que é possível construir um caminho de comércio com regras, de abertura comercial e de fortalecimento, não do isolacionismo, mas do multilateralismo”, completa.

De acordo com o vice-presidente brasileiro, a expectativa é que o acordo entre em vigor ainda neste ano.

Search Box Busque no R7 Bélgica Brasil Geraldo Alckmin MERCOSUL Sustentabilidade

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!