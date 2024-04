Mané Garrincha recebe final do Candangão BRB 2024 neste domingo; acompanhe ao vivo Como fomentador do esporte e instrumento crucial na expansão da atividade, o banco vai promover uma ação no dia 6 de abril

Alto contraste

A+

A-

Os times de futebol Capital e Ceilândia se enfrentam neste domingo (31), a partir das 15h30, no primeiro jogo da final do Candangão BRB 2024. O título é disputado na Arena BRB Mané Garrincha e conta com transmissão ao vivo pelo R7.

Organizado pela Federação Brasiliense de Futebol, o Campeonato Brasiliense de Futebol - Candangão é a principal competição de futebol da cidade.

Jogo vai ocorrer na Arena BRB Mané Garrincha Jogo vai ocorrer na Arena BRB Mané Garrincha (Gabriel Jabur/Agência Brasília.)

Como fomentador do esporte e instrumento crucial na expansão da atividade na cidade, o banco BRB promoverá uma ação promocional no dia 6 de abril, final do campeonato, na Arena Mané Garrincha, a partir das 9h.

Entre as ações, estão: distribuição de ingressos e brindes, experiência única com empregados, distribuição de pipoca, algodão-doce e água, ativações com participantes e show com DJ nos intervalos.