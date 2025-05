Márcia Lopes anuncia que deve assumir Ministério da Mulher nesta segunda-feira Pasta é chefiada por Cida Gonçalves que se reuniu com Lula na última sexta-feira para falar sobre o comando do Ministério Brasília|Do Estadão Conteúdo 05/05/2025 - 08h21 (Atualizado em 05/05/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Márcia Lopes Reprodução/Redes Sociais @marciahclopes - 30.09.2022

A ex-ministra do Desenvolvimento Social Márcia Lopes diz ter recebido um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a pasta das Mulheres, hoje chefiada por Cida Gonçalves. A confirmação foi dada à veículo de imprensa por Márcia, no entanto, a secretaria de Comunicação do Planalto ainda não se manifestou.

A petista deve estar em Brasília nesta segunda-feira (5). Na agenda oficial de Lula, ainda não consta o encontro com Márcia. Ela é irmã de um dos aliados históricos de Lula, Gilberto Carvalho, que foi chefe de gabinete da Presidência da República durante os oito primeiros anos dos governos do PT e ministro-chefe da Secretaria-Geral durante o primeiro governo de Dilma Rousseff.

Cida vinha tendo sua gestão contestada por conta de polêmicas à frente do ministério. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu arquivar em fevereiro um conjunto de denúncias que imputava assédio moral à ministra.

O resultado do arquivamento era esperado pelo entorno da ministra. Naquele mês, ela participou de um jantar festivo e foi homenageada pelo núcleo feminino do Grupo Prerrogativas, que emplacou seus integrantes em diversos órgãos federais. A maior parte dos conselheiros da CEP - quatro de sete - integra o Prerrogativas.

‌



Cida e a secretária executiva da pasta, Maria Helena Guarezi, eram acusadas de assédio moral, de comportamento possivelmente xenofóbico, em relação a servidoras de origem no Pará, e, no caso da secretária, de uma suposta ofensa racial.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com a saída de Cida, o governo Lula tem a segunda troca em uma semana. Na sexta-feira (2) o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, pediu demissão do cargo após reunião com Lula. A saída foi consequência do escândalo dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp