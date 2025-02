Marcos Pereira: Câmara terá ‘previsibilidade’ com ‘equilibrado e experiente’ Hugo Motta Presidente do Republicanos acredita que possível gestão de Hugo Motta deve dar destaque a pautas de interesse da população Brasília|Do R7 31/01/2025 - 18h12 (Atualizado em 31/01/2025 - 19h02 ) twitter

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP) Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), disse nesta sexta-feira (31) que a Câmara dos Deputados vai ter “muita previsibilidade” caso Hugo Motta (Republicanos-PB) seja eleito presidente da Casa neste sábado (1º).

“Eu acho que ele [Motta] fará uma excelente gestão. Eu e ele trocamos bastante figurinhas, e ele me disse que fará uma gestão com muita previsibilidade, com pautas publicadas com bastante antecedência. Começar a ordem do dia mais cedo, que é importante, tudo isso será uma grata surpresa para que o parlamento continue brilhando e defendendo o interesse da população brasileira”, afirmou Pereira em entrevista à RECORD.

Motta teve a candidatura consolidada em 2024 após desistência do próprio Marcos Pereira e alcançou apoio público de 17 partidos: PL, PT, MDB, PP, Podemos, PCdoB, PV, PDT, PSB, PSDB, Cidadania, Rede, PRD, Solidariedade, PSD e União Brasil.

O presidente do Republicanos destacou o apoio anunciado pelos partidos ao nome de Hugo Motta. Ele é o favorito para a disputa e pode ter quase 500 votos, considerando as legendas que aderiram à candidatura dele.

“Eu vejo com muita alegria E muito entusiasmo a provável eleição, que seguramente se concretizará amanhã, porque o Hugo é um jovem experiente. Jovem, porque tem apenas 35 anos, e experiente, porque já tem quatro mandatos de deputado federal”, destacou Pereira.

“O jeito dele de conduzir as coisas com serenidade, tranquilidade, diálogo, democracia, fez com que houvesse convergência, em que 17 partidos declararam apoio à candidatura dele. A exceção são os dois que terão candidatos”, completou.

Marcos Pereira também afirmou que o comando da Câmara é muito atrelado ao perfil de quem assume a cadeira. “Hugo Motta é uma pessoa bastante equilibrada, com bastante diálogo, serenidade, tranquilidade, tende a ser um diálogo bastante harmônico. Tende a ser independente, mas harmônico, assim como tem que ser”, destacou.