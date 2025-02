Marcos Pereira defende ação mais ‘pragmática’ do governo para conter alta dos alimentos Governo federal aposta em ‘supersafra’ e na diminuição do dólar Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 16h01 (Atualizado em 04/02/2025 - 16h01 ) twitter

Marcos Pereira defende ação mais ‘pragmática’ do governo para conter alta dos alimentos Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 18/12/2024

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), defendeu, nesta terça-feira (4), uma ação mais “pragmática” do governo federal para conter a alta no preço dos alimentos.

Em entrevista exclusiva à RECORD, Pereira destacou as pautas prioritárias do partido para o ano de 2025. Na ocasião, ele mencionou o ajuste fiscal.

“Tem que haver um controle maior nas contas públicas para diminuir o déficit fiscal, tem que haver uma ação mais pragmática do governo federal, por exemplo, com referência à inflação, à alta dos alimentos. Tudo isso são temas que, no que depender da Câmara, no que depender dos Republicanos, nós estaremos prontos para colaborar”, declarou.

O governo federal aposta em uma “supersafra” agrícola neste ano e na diminuição do dólar para que os preços dos alimentos caiam naturalmente.

Novo presidente da Câmara é do Republicanos

No sábado (1°), a Câmara elegeu Hugo Motta (Republicanos-PB) para comandar a Casa até fevereiro de 2027. Pereira foi um dos grandes articuladores da eleição do paraibano. Ele acredita que a gestão de Motta será marcada pelo diálogo e tranquilidade.

“Acho que é um novo momento para a Câmara porque a expressão da votação que ele teve fala por si só”, destacou.

Mais cedo, a bancada elegeu um novo líder na Câmara, com a ida de Motta para a presidência da Casa. O deputado federal Gilberto Abramo (MG) foi o escolhido.

“O Gilberto Abramo é um deputado experiente, foi deputado estadual quatro mandatos, está no seu segundo mandato de deputado federal, liderou o partido que ele pertencia lá na Assembleia Legislativa de Minas”, continuou.

À RECORD, Abramo destacou que, com a eleição de Motta, o partido se tornou “a vitrine do país”. Ele ainda disse que a bancada vai chegar a um “denominador comum”, por meio do diálogo, quando os temas polêmicos forem pautados na Casa.

“É dialogando, é conversando, resolvendo aqueles pontos mais críticos que nós chegaríamos a esse projeto perfeito para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país”, finalizou.