Milei vai aumentar o controle na fronteira da Argentina com o Brasil Ministra da Segurança disse que está nos planos do governo um aumento do controle na passagem entre os dois países Brasília|Do R7 28/01/2025 - 23h02 (Atualizado em 28/01/2025 - 23h05 )

Brasil tem 1,2 mil km de fronteira com a Argentina Divulgação/MTur

Após anunciar que vai erguer uma cerca na fronteira da Argentina com a Bolívia, a ministra da Segurança do país, Patricia Bullrich, disse que o controle na fronteira com o Brasil também vai ser mais rigoroso. Segundo ela, o problema na divisa com o Brasil é que é possível passar caminhando de forma fácil.

“Vamos para a fronteira em Misiones com o Brasil, que é uma fronteira onde se passa a pé em vários pontos, e onde tivemos assassinos e problemas”, afirmou em entrevista à rádio Mitre nesta terça-feira (28). A fronteira entre os dois países tem 1,2 mil km, e apenas 25 km são divididos por água. Além da criminalidade, Bullrich também citou o problema do contrabando de produtos na fronteira, devido à variação do câmbio do peso argentino.

“Há momentos em que saem produtos da Argentina para o Brasil, porque têm preços mais baixos. E outros momentos, como agora, onde os contrabandistas tentam ingressar produtos ao país sem pagar impostos”, explicou. Em especial, ela citou a fronteira entre Bernardo de Irigoyen e Dionísio Cerqueira (SC) e Barracão (PR) em que, segundo ela, as cidades estão totalmente “integradas” e que a população “metade é brasileira e metade é argentina”.

A ministra ainda disse que também está nos planos aumentar o controle na fronteira com o Paraguai. A Argentina faz divisa com o Uruguai e o Chile, além do Brasil, Paraguai e Bolívia. “Estamos fortalecendo passo a passo as diferentes fronteiras”, disse. No entanto, por enquanto não há previsão de construção de outras cercas.

Na sexta-feira (24), o governo de Javier Milei anunciou que vai erguer uma cerca de 200 metros de extensão na fronteira com a Bolívia. O grande problema, segundo a ministra, na fronteira de Águas Blancas, com a Bolívia, é o tráfico de drogas. A cerca será feita de aço, terá postes de concreto e uma altura de 2,8 metros, com arame farpado no topo. O projeto prevê que a barreira se estenda da rodoviária da cidade até o posto de imigração da fronteira com a cidade boliviana de Bermejo.