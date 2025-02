Argentina reduz impostos para carros e motos: preços podem cair até 20% Veículos híbridos e elétricos terão imposto zerado de importação mas benefício vale para veículos de preço médio e de luxo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/01/2025 - 12h23 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h45 ) twitter

O governo de Javier Milei vem conseguindo números positivos para a Argentina após uma drástica redução de inflação e cortes de gastos públicos. Agora, como uma nova fase, o ministro da Economia Luis Caputo, trouxe mais detalhes sobre um plano de redução de impostos para a compra de veículos e motos. A medida já foi anunciada no ano passado e começa a vigorar a partir de 1 de fevereiro.

A redução de impostos para veículos médios e de luxo começa em uma primeira fase onde a taxação que era de 35% cairá para 18%. O ministério da Economia estima que os preços devem cair entre 15 e 20%.

A medida começa a valer para carros de valor mais alto, posicionados entre 41 e 75 milhões de pesos(entre R$ 220 e R$ 450 mil em conversão direta). Os preços de veículos na Argentina começam em 20 a 25 milhões de pesos para modelos como Fiat Mobi, Peugeot 208 Active e Volkswagen Polo Track.

Os veículos híbridos e elétricos de entrada também ficarão livres de impostos de importação para impulsionar o setor. “Vamos baixar a zero os impostos obrigatórios para importação de veículos elétricos e híbridos de entrada com a intenção de termos mais opções de veículos eficientes”, em uma cota inicial de 50 mil veículos por ano.

Além disso, motocicletas de alta cilindrada e preços entre 15 e 23 milhões de pesos, cerca de R$ 80 a R$ 120 mil reais em valores convertidos, terão impostos de 20% zerados. A medida foi bem recebida no setor, especialmente para veículos como picapes e veículos off road que tem boa aceitação no país vizinho, com fábricas de empresas como Toyota, Ford e Volkswagen considerando este mercado. O imposto de veículos de maior valor era conhecido como “imposto ao luxo”.

Assim como no Brasil, mais da metade do preço de um automóvel são impostos. De acordo com o ministério da Economia, cerca de 54% do preço de um carro novo na argentina é imposto. Carros importados de fora da região do Mercosul chegam a ter 115% do valor em impostos.

Além de impostos de importação e impostos locais, um automóvel importado tem 21% de IVA (imposto sobre valor agregado) e cerca de 14% de comissão e custo de operação dos concessionários, estimam as associações de venda local.

A medida faz parte de uma reforma tributária na Argentina anunciada em dezembro último. Javier Milei prometeu cortar 90% dos impostos federais em 2025. Nos últimos dias foi zerado os impostos de exportação válido para peças e também para o setor de grãos.

