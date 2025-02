Argentina fará cerca na fronteira boliviana para evitar imigração ilegal e contrabando Cerca será feita de aço, terá postes de concreto e 2,8 metros de altura, com arame farpado no topo Internacional|Do R7 27/01/2025 - 20h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h08 ) twitter

O projeto prevê que a barreira se estenda da rodoviária da cidade até o posto de imigração da fronteira Reprodução/Google Earth

O governo da província argentina de Salta anunciou que irá instalar uma cerca de 200 metros na cidade de Aguas Blancas, na fronteira com a Bolívia, para impedir travessias ilegais e contrabando. A iniciativa, segundo as autoridades, é parte do Plano Güemes, um programa do governo de Javier Milei para combater a criminalidade na fronteira norte da Argentina.

A cerca será feita de aço, terá postes de concreto e uma altura de 2,8 metros, com arame farpado no topo. O projeto prevê que a barreira se estenda da rodoviária da cidade até o posto de imigração da fronteira com a cidade boliviana de Bermejo.

“Foi solicitada a construção de uma cerca linear para evitar que as pessoas cheguem à cidade sem passar pela migração”, disse Adrián Zigaran, prefeito da cidade em entrevista à uma rádio.

O governador da província, Gustavo Sáez, também deu detalhes sobre a instalação. “Com essa infraestrutura, ofereceremos melhores condições para uma migração ordenada e segura, prevenindo o contrabando e o tráfico ilegal e fortalecendo a economia local”, disse Sáez.

‌



O governador ainda afirmou que o novo controle contribuirá para que as forças de segurança monitorem movimentações na fronteira e possam responder com prontidão diante de possíveis situações de risco.

Após as tratativas para a construção da cerca ganharem força no governo, o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia expressou “preocupação” e disse que os temas fronteiriços devem ser tratados por mecanismos de diálogo bilaterais, pois “qualquer medida unilateral pode afetar a boa vizinhança e a convivência pacífica entre povos irmãos”.

‌



A chancelaria de Luis Arce, presidente boliviano, disse ainda que solicitará à Argentina informações, mediante canais diplomáticos, sobre a iniciativa, para “empreender as ações correspondentes”.

A declaração boliviana gerou reações na Casa Rosada, com a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, afirmando que a divisa com a Bolívia estava “completamente descontrolada”.

‌



A construção da cerca será rente ao rio Bermejo, que está dentro da chamada “rota da droga”, segundo o Ministério da Segurança argentino. O corredor também é usado por argentinos que compram produtos mais baratos na Bolívia.

“Passam ares-condicionados, geladeiras de duas portas, eletrodomésticos de última geração, como dez viagens por dia. Chegam a Orán, que fica a 50 quilômetros, e a verdade é que estão rompendo o tecido comercial de Orán e do norte argentino com esse descontrole de importação de mercadoria ilegal”, assinalou o prefeito da cidade.