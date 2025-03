Ministério da Saúde inicia distribuição de 35 milhões de doses da vacina contra gripe Desse total, a pasta começou a dividir 5,4 milhões de doses do imunizante produzido pelo Instituto Butatan Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 22/03/2025 - 08h44 (Atualizado em 22/03/2025 - 08h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Envio de vacinas da gripe para os estados Rodrigo de Castro/MS - 21.03.2025

O Ministério da Saúde iniciou, a partir de sexta-feira (21), a distribuição de 35 milhões de doses da vacina contra a gripe. As doses serão distribuídas em todos os estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Desse total, a pasta começou a dividir 5,4 milhões de doses do imunizante produzido pelo Instituto Butatan. A previsão para o início da campanha de reforço da vacinação é em 7 de abril para o público-alvo.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, supervisionou a entrega em Brasília. “Nosso objetivo é fazer com que o Brasil tenha o maior e mais diverso sistema vacinal do mundo. Nossa meta é imunizar 90% do público prioritário e vamos disponibilizar vacina para isso”, afirmou.

Conheça, abaixo, o público-alvo da vacinação:

Trabalhadores da Saúde;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A pasta recomenda o início da vacinação para os estados e municípios assim que receberem as doses, apesar de estar marcada para 7 de abril. A ideia, inclusive, é ter o envolvimento direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin na campanha contra a gripe. Segundo Padilha, a estratégia de imunização é da Saúde.

‌



O Ministério da Saúde adquiriu 73,6 milhões de doses. Desse total, 67,6 milhões serão distribuídas no primeiro semestre para Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No segundo semestre, estão previstas 5,9 milhões de doses para a região Norte - isso alinhado ao período de maior circulação viral no local. O investimento total com a medida é de R$ 1,3 bilhão, com público-alvo de 81 milhões de brasileiros.