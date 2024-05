Ministério vai enviar antenas para auxiliar equipes no resgate de vítimas no RS Foram entregues 14 antenas emergenciais para conexão banda larga via satélite

Foram entregues 14 terminais satelitais transportáveis (Divulgação/Ministério das Comunicações)

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, instruiu o presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Filho, a enviar antenas emergenciais para auxiliar as equipes de resgate no atendimento aos moradores ilhados no Rio Grande do Sul, em decorrência das intensas chuvas que afetaram o estado.

“É crucial que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e todos os outros profissionais envolvidos possam contar com informações adicionais nos locais isolados. Se necessário, os resgatados podem utilizar esses equipamentos para se comunicar com seus entes queridos neste momento tão crítico. Nossa expectativa, juntamente com a Telebras, é que os equipamentos comecem a ser instalados ainda hoje”, afirmou Juscelino.

Nesta quinta-feira (2), foram entregues 14 antenas emergenciais para conexão banda larga via satélite ao Comando Militar do Sul e à Defesa Civil estadual. Equipes da Telebras e da Defesa Civil estão avaliando as rotas de acesso às localidades mais afetadas em Santa Maria, Lajeado e Estrela, que enfrentam interrupções devido a alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos ou outras consequências das chuvas e enchentes.