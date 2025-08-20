Ministra defende projeto contra adultização: ‘Ausência de regulação mantém impunidade’ A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, participou da comissão geral na Câmara para debater proteção a crianças na internet Brasília|Bruna Lima, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 12h57 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h03 ) twitter

Ministra Macaé Evaristo defende projeto contra adultização Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 20.08.25

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, destacou nesta quarta-feira (20) a urgência de medidas para proteger crianças e adolescentes da violência digital. Segundo ela, a ausência de regras e de responsabilização das plataformas perpetua a impunidade. “Todos estão expostos e sofrem com efeitos danosos”, alertou, durante comissão geral na Câmara para debater a proteção para crianças e adolescentes em ambientes digitais.

Macaé citou impactos na saúde mental, nos relacionamentos interpessoais e no senso de vida coletiva ao defender a aprovação do projeto que endurece regras contra o aliciamento de menores para impedir a “adultização” desse público.

Ao mesmo tempo em que reconheceu “o imenso potencial democrático e de acesso a direitos que o mundo digital pode trazer”, a ministra afirmou que esse espaço tem se tornado um “massacre” quando não há regulação. “A ausência de regras que protejam os mais frágeis inverte essa lógica, priorizando violência, ódio e lucro em detrimento da vida de nossas crianças”, declarou, classificando a proteção como um “imperativo moral e ético”.

Ao todo, 36 convidados, entre especialistas, autoridades e parlamentares, vão participar da comissão, que ocorre no plenário da Câmara. Ainda hoje, o plenário pretende votar um projeto contra a “adultização”. Um pedido de urgência ao texto já foi aprovado pelos deputados na terça-feira (19).

Na fala, a ministra argumentou que não há contradição entre a defesa da liberdade de expressão e a necessidade de responsabilização das plataformas. “Não combina com a luta por justiça social o argumento de que a liberdade de expressão está sob ameaça, pois temos sido testemunhas de um modo de socialização em que todos querem falar, mas quase ninguém quer escutar”, afirmou.

Oposição

Parlamentares de oposição afirmam que a pauta não deve servir de pretexto para censura nas redes sociais, principalmente após o governo federal informar que vai enviar ao Congresso dois projetos sobre a regulamentação dessas plataformas.

Líder da oposição na Câmara, o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) defende que o projeto sobre o tema seja resultado do grupo de trabalho, não de uma votação célere.

“A oposição, quer falar sobre o tema, quer debater, quer contribuir, quer aumentar as penas para os criminosos, mas não pode um projeto que não foi trabalhado vir afogadilho”, afirmou ao R7, alegando que a “preocupação é com a censura das redes”.

Entenda o projeto

A proposta obriga produtos e serviços de tecnologia, como redes sociais, a adotarem mecanismos de prevenção ao uso por crianças e adolescentes quando o serviço não for voltado a esse público.

Fornecedores de produtos e provedores de serviços deverão tomar providências para prevenir práticas como bullying, exploração sexual e padrões de uso que possam induzir os usuários a vícios ou transtornos.

Entre outras medidas, plataformas terão de garantir proteção e privacidade dos dados de menores de idade; prevenir exposição a conteúdos inadequados à faixa etária — como violência, abuso sexual e jogos de azar — e adotar verificação de idade confiável.

Em relação à publicidade digital, marcas não poderão realizar perfilamento ou análise emocional para direcionar anúncios a menores.

O governo federal definirá diretrizes a serem seguidas pelas redes sociais, e infrações poderão gerar multas de até R$ 50 milhões por ocorrência, suspensão ou proibição de atividades. Valores de multas serão revertidos ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente.

